Ciclistas en el carril bici de Pedregalejo, junto a los Baños del Carmen. ANTONIO CONTRERAS

Paco de la Torre, sobre la falta de carriles bici en Málaga: «No siempre son vistos de manera positiva por los vecinos»

El alcalde de la capital advierte de la oposición vecinal cuando es necesario eliminar plazas de aparcamiento en superficie para hacer estas vías

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:06

Este periódico ha dado cuenta hoy de la situación de los carriles bici en la capital malagueña, una ciudad que aparece a la cola ... de las grandes urbes en cuanto a kilómetros de vías reservadas; y donde los usuarios se quejan de la difícil convivencia con los coches en los carriles 30.

