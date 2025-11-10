Paco de la Torre, sobre la falta de carriles bici en Málaga: «No siempre son vistos de manera positiva por los vecinos»

Este periódico ha dado cuenta hoy de la situación de los carriles bici en la capital malagueña, una ciudad que aparece a la cola ... de las grandes urbes en cuanto a kilómetros de vías reservadas; y donde los usuarios se quejan de la difícil convivencia con los coches en los carriles 30.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, argumenta varias razones que justifican esta situación. En primer lugar, la orografía: «No es una ciudad fácil... El sábado y el domingo estuve en Sevilla y allí te das cuenta de la amplitud que tienen las avenidas. Es un territorio, desde el punto de vista topográfico y geográfico, distinto al de Málaga, que es una ciudad con un espacio físico más reducido porque está entre el mar y las montañas».

Por tanto, las avenidas estrechas hacen que sea más complicado situarlo. Con todo, el regidor recuerda que la red ya supera los 50 kilómetros; con 4 kilómetros en construcción y 9 más en proyecto.

Consenso vecinal difícil

Y ello está directamente relacionado con la segunda razón principal: «Todo eso tiene una labor de consenso grande con usuarios y con vecinos», advierte De la Torre, sobre todo cuando el trazado afecta a zonas de aparcamiento en superficie. «Hay que hacerlo de una manera que se ha visto positivamente, pero no siempre es así».

Con todo, el alcalde se felicita por el alto número de usuarios que utilizan este medio en la ciudad. «El que yo veo más, que es el que está delante del Ayuntamiento, que viene de La Malagueta, es muy usado no solamente por los malagueños sino también por gente que viene de visita, que van en grupo, como una forma de recorrer la ciudad».

«Tratamos, con estos tramos que están en construcción, de hacer una red lo más completa posible, unir espacios y que no sean carriles desconectados unos de otros. Dentro de las dificultades vamos avanzando», concluye.