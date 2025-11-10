Paco de la la Torre repesca otra vez a Julio Andrade como asesor del Ayuntamiento de Málaga

«Actualmente se está actualizando la información de la Corporación». Esa era la nota que aparecía este lunes por la tarde durante un buen rato ... en la pestaña de personal eventual, los asesores, en la página web del Ayuntamiento de Málaga.

Precisamente, llamaba la atención que habiendo firmado el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, los decretos de nombramientos y ceses el pasado viernes, este lunes aún no hubiesen estado refrescados en esta pestaña durante la mañana, trabajo que ejecutaron en su totalidad durante la tarde. El regidor ha modificado el destino de tres asesores, Mercedes España, Laura Robles y Pedro Cabrera, y ha fichado a un nuevo asesor de Deportes y Teatinos, Luis Bermúdez, el presidente del Carnaval de Málaga, como ha podido saber este periódico al acceder a los decretos de Alcaldía (unos documentos que firma el regidor para dar las altas y las bajas al personal eventual, y que no tienen por qué pasar por la junta de gobierno local). El número de asesores municipales sube de 44 a 46, que es el resultado de las modificaciones que ha vivido la cartera de personal eventual a algo más de la mitad del mandato municipal. Esta sección adelantaba parte de los cambios de la trastienda del Ayuntamiento la semana pasada.

Pero, entre todas las modificaciones, la que sin duda es la más llamativa, aunque ya se haya producido anteriormente, es la repesca del que fuera concejal del Ayuntamiento de Málaga Julio Andrade, que vuelve para ser precisamente a ser asesor de Participación, el área en la que en su día fuese el edil competente.

Lo cierto es que se trata de la segunda repesca de Julio Andrade, que en 2018 ya hizo un pequeño amago de irse a labores en la ONU y en el Centro de Formación Cifal Málaga, pero finalmente dejó de ser concejal de Derechos Sociales y del distrito Este, pero mantuvo su ligazón con el Ayuntamiento de Málaga a través de una asesoría de Relaciones Internacionales, que compaginó con el trabajo en la agencia internacional hasta que en febrero de 2024 cesaba como asesor.

Como asesor del Ayuntamiento de Málaga había estado cinco años hasta que por fin saltaba a ser director adjunto de la red global Cifal. Actualmente, en su currículo en LinkedIn da cuenta de que ya no es director adjunto de Cifal, pero que sigue siendo coordinador de Seguridad en Málaga del Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas en España (UNDSS), como aparece en la presentación de su perfil, a lo que añade responsabilidades en otra serie de organizaciones internacionales.

Pero ahora, además, es asesor de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno, con un sueldo, que en el primer decreto de Alcaldía era de 56.300, pero que más tarde rectificó De la Torre y ascendió a 61.500 euros, ya que como explica el documento había «un error material». Como se indica, su retribución anual íntegra es de Tipo III en vez de Tipo IV. En su nombramiento se deja claro que su nuevo puesto es de dedicación exclusiva.

En las especificaciones de su nuevo cargo de asesor, Andrade deberá encargarse del seguimiento de las relaciones entre el Ayuntamiento y las instituciones de carácter europeo o internacional, y asesoría en proyectos de cooperación internacional, entre otras tareas, al tiempo que se explica que recibirá las instrucciones desde la Alcaldía, concretamente de la Coordinación General de Alcaldía, que dirige Manolo Jiménez. Este lunes por la tarde ya hacía su aparición por el Consejo Social de la Ciudad con su nuevo cargo con sueldo municipal.

Ampliar De izquierda a derecha, Mercedes España, Laura Robles y Pedro Cabrera.

Decretos de Alcaldía. El presidente del carnaval y tres cambios de destino de asesores

Otro de los llamativos decretos de Alcaldía es el nombramiento como asesor de Deportes, y a su vez en el distrito de Churriana, del que es desde julio de 2024 el presidente del Carnaval de Málaga, Luis Bermúdez. Su puesto como asesor es de dedicación exclusiva, y aunque está claramente adscrito por sus competencias al concejal de Deportes y de Churriana, Borja Vivas, el decreto de Alcaldía, sin embargo, indica que debe atender las órdenes de la Alcaldía, a través del la Coordinación General de Alcaldía, que compete a Manolo Jiménez , una coletilla que también incluye el resto de los decretos de nombramientos. Sus emolumentos serán de tipo IV, como reza el decreto, 46.124 euros brutos al año.

En los decretos de Alcaldía figuran tres ceses y tres nombramientos de los tres mismos asesores, que cambian de destino. En concreto, Laura Robles, que estaba en Participación, pero haciendo también labores de asesora en Campanillas, ambas competencias de la concejala de Participación y del distrito, Mar Torres. Robles ha sido nombrada asesora de Turismo y del distrito de Teatinos, competencias del concejal Jacobo Florido. En el anterior puesto cobraba 45.900 (página web del Ayuntamiento actualizada a fecha de 24 de septiembre) y ahora 46.124 (con actualizaciones como afirma el documento).

Mercedes España, la madre de la concejala de Juventud, Mercedes Martín España, ha sido cesada como asesora del área de Turismo y nombrada a su vez de asesora del área de Participación y el distrito de Campanillas, que dirige Mar Torres. Cobraba 45.900 (en la página actualizada a 24 septiembre de 2025) y ahora 46.124 (con actualizaciones).

Por último, Pedro Cabrera ha cesado como asesor del área de Juventud, que compete a la concejala Mercedes Martín, y ha sido nombrado asesor de Deportes y del distrito de Teatinos, que dirige Borja Vivas. Según la página web del Ayuntamiento cobraba 45.900 euros al año (a 24 de septiembre de 2025), y en el actual decreto, 46.124 (con las actualizaciones, según se indica).