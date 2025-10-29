Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del área del Ayuntamiento de Málaga, en la primera planta, en el que están realizando tratamientos de desratización una empresa especializada. P. R. Q.

Paco de la Torre no ve necesario un plan de choque contra las ratas en Málaga: «En todas las ciudades están presentes»

El alcalde de Málaga se escuda en que los químicos de los tratamientos son menos agresivos mientras que el portavoz socialista afirma que para solucionar este problema sólo le queda «vestirse de flautista de Hamelín»

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:30

Comenta

Este jueves es el pleno de la ciudad, pero en la Casona no se habla otra cosa entre los funcionarios que las ratas que están ... acantonadas desde hace dos semanas en el área de Gestión económica del Ayuntamiento de Málaga, en la primera planta, justo enfrente del salón de plenos, y que ha provocado que venga una empresa especializada Lokímica a realizar los trabajos de desratización.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet amplía la alerta amarilla a toda la provincia de Málaga y avisa de posibles tornados y mangas marinas
  2. 2

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  3. 3 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  4. 4 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  5. 5 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  6. 6 Detienen a Carlos Fernández, el concejal de Marbella prófugo del caso Malaya
  7. 7 Acuchilla en la cara a un hombre de 40 años a plena luz del día en el Centro de Málaga
  8. 8

    Cierra el restaurante Noviembre tras 14 años en el Centro de Málaga
  9. 9 Despliegue en el mar para arrestar a un hombre tras intentar atracar con un cuchillo a un médico en Marbella
  10. 10

    Jesús Gámez: «Schuster es el entrenador menos profesional que me encontré en el fútbol»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Paco de la Torre no ve necesario un plan de choque contra las ratas en Málaga: «En todas las ciudades están presentes»

Paco de la Torre no ve necesario un plan de choque contra las ratas en Málaga: «En todas las ciudades están presentes»