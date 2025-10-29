Paco de la Torre no ve necesario un plan de choque contra las ratas en Málaga: «En todas las ciudades están presentes»

Este jueves es el pleno de la ciudad, pero en la Casona no se habla otra cosa entre los funcionarios que las ratas que están ... acantonadas desde hace dos semanas en el área de Gestión económica del Ayuntamiento de Málaga, en la primera planta, justo enfrente del salón de plenos, y que ha provocado que venga una empresa especializada Lokímica a realizar los trabajos de desratización.

Mientras que el portavoz socialista, Dani Pérez, presentaba una moción que se debatirá en el próximo pleno de este jueves para que se ponga en marcha un plan de choque contra los roedores en la ciudad de Málaga y anima a Paco de la Torre «a vestirse de flautista de Hamelín» subrayando que es un problema del que constantemente se quejan los vecinos en los barrios, el alcalde de Málaga no le ve tal calado. El regidor indicó que no ve necesario un plan de choque y que lo que entendía que hacer para próximas licitaciones del servicio de desratización y desinsectación es no dejar que las empresas que concurren presenten una baja del precio por el que se licita, y que a cambio den más servicios que los que se demandan en el pliego. También indicó De la Torre, ante las quejas de que se ven más roedores por la ciudad, que puede que los tratamientos actuales sean menos agresivos químicamente para cumplir la normativa, incluso que haya más ratas en la ciudad porque salen aturdidas de sus madrigueras cuando les ponen los tratamientos de desratización, pero en cualquier caso dijo en tono mundano lo siguiente: «En todas las ciudades están presentes las ratas, no se eliminan».