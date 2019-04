«Yo por mi Paco mato» Juan Manuel Molina, número 22 en la lista de De la Torre / sur Juan Manuel Molina, líder vecinal en El Perchel, es el número 22 en la lista de De la Torre... y afiliado socialista. «Mi afecto por él está por encima de todo» ANA PÉREZ-BRYAN Jueves, 25 abril 2019, 00:18

Juan Manuel Molina, número 22 de la lista de De la Torre para las municipales, admite sin rodeos que a él le sucede con el alcalde «lo mismo que le pasa a Belén Esteban con su Andrea: que yo por mi Paco mato». La reflexión no llamaría la atención si no fuera por un detalle nada menor: el líder vecinal, presidente de la Plataforma ciudadana El Carmen-Perchel, es afiliado al PSOE y está registrado como militante en la Agrupación Centro-Francisco Román. Y sin embargo se ha incorporado a la lista del PP que encabeza Francisco de la Torre. Su Paco. Lo ha hecho como independiente; y no dudó en dar el 'sí' al alcalde cuando éste lo convocó a su despacho el pasado martes, un día antes de que se anunciaran las listas. «Me llamó a las 14:38», dice Molina entrando en los detalles de su paso adelante para incorporarse a la lista popular: su puesto (22) no le garantiza en absoluto el acta de concejal –las encuestas populares calculan entre 11 y 12 escaños–, pero lo hace «como un gesto con mi alcalde». El histórico militante socialista da por primera vez el salto a la política desde las siglas del PP: «Me afilié en Madrid, en septiembre de 1962 (…), aunque con el PSOE de aquí no tengo relación. Sólo me llaman cuando hay que votar algo en la agrupación», añade el candidato 'popular' sin ocultar el «desencanto» con su hasta ahora (otro) partido. Aclara que hace una semana dio orden a su banco «para que dejara de responder a las cuotas por ser militante», pero hasta que no pasen dos meses sin que el pago sea efectivo no lo darán de baja formalmente. «Emocionalmente no me considero afiliado, he sido muy crítico con el partido incluso en público», acota Molina, ferroviario jubilado que se mantiene muy activo como colaborador en programas televisivos de ámbito local y en las reivindicaciones para su barrio, El Perchel, que es donde ha encontrado una «deferencia especial» por parte de los líderes populares, en especial de De la Torre.

«Tengo una absoluta fe en él, en el presente y en el futuro de la ciudad por la que trabaja», añade el 22 de la lista planteando una diferencia de peso entre la «cercanía de la política local», que lo mantiene ahora vinculado al PP, y la ideología socialista que abrazó hace más de cinco décadas. «Con todo lo que han hecho los históricos socialistas...», justifica comparándolos –y no a favor– con los que han llegado después. La ruptura con ellos –aunque por el momento no la militancia– ha llegado al punto que se plantea, incluso, abstenerse en las elecciones del próximo domingo.

Tierno Galván y De la Torre

Esas dudas no existen en el caso de las municipales ni del candidato popular, aunque insiste en que su condición de independiente en la lista se mantendrá tal cual. «No, no, yo no me voy a afiliar al PP ni a ningún otro partido», sostiene Molina, que pone su «afecto» por el alcalde «por encima de todo». «Mira, en mi vida ha habido dos hombres que han marcado mi vida intelectual: Enrique Tierno Galván –histórico alcalde socialista de Madrid– y Paco de la Torre, porque él se podrá equivocar, pero lo que no hace es engañarnos», destaca Molina sin vislumbrar «ningún problema» en esa doble dirección ideológica.

Esos problemas tampoco existen para el propio De la Torre, que ayer respondía entre risas y con un «creo que exagera un poco» la defensa a ultranza de su número 22. «Lógicamente valoro muchísimo lo que dice porque yo también tengo de él el mejor de los criterios. Es un hombre trabajador, honrado y comprometido con el movimiento vecinal en El Perchel y con el resto de los temas de Málaga», sostuvo el regidor tras admitir que desconocía que siguiera afiliado al PSOE. «Que había estado sí lo sabía, pero tampoco le doy ninguna importancia», añadía De la Torre remitiéndose a la reflexión que ya hizo hace unos días cuando se supo que su número 6, María Rosa Sánchez Jiménez (también independiente), pidió la baja de Ciudadanos un día antes de que se hicieran públicas las listas: «Yo no le pregunto a nadie de dónde viene, sino a dónde quiere ir», zanjaba en apoyo –también en este caso– a su fichaje.