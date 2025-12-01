Manuel Castaño es investigador, especialista en Medicina Interna y de Familia, además de en Enfermedades Infecciosas en el Hospital Regional Universitario de Málaga. Trabaja desde ... 1988 pasando consulta con infectados del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y enfermos de sida, cuyo día internacional se celebra este 1 de diciembre. En esta entrevista, reflexiona sobre la actualidad de la patología y sus retos.

–¿Cuál es la fotografía actual del VIH en Málaga?

–Lo que tenemos, efectivamente, es un cuadro de una infección bastante bien controlada con una medicación que tiene muy bien controlados a los pacientes que están en seguimiento. Además, que se está haciendo una estrategia de profilaxis preexposición para las personas en riesgo para intentar disminuir la transmisión del virus en nuestro medio.

«El miedo al sida se ha perdido completamente. Nadie usa preservativos»

–¿Qué tendencias están ahora en boga?

–Estamos teniendo un impacto importante de los pacientes que vienen de otros países, básicamente procedentes de Latinoamérica y de países del este, de Ucrania, sobre todo. Pero no son pacientes de nuevo diagnóstico, son pacientes nuevos en el sistema porque vienen desplazados desde sus países que tienen problemas. Son pacientes seropositivos que han tenido diagnóstico y seguimiento allí y se desplazan y vienen a España y realmente ahora mismo son el gran impacto que estamos teniendo en las consultas. Desde el punto de vista de la transmisión, tampoco es que esté ahora mismo en picos altos. El último corte de incidencia creo que estaba por debajo del 6, 6,5 por 100.000, que está bastante bien a nivel nacional, no estamos ni mejor ni peor. Y realmente gracias a la medicación que tenemos hoy en día pues esto va bastante bien controlado.

Tercera edad y VIH

–Los pacientes se hacen mayores...

–Nuestros pacientes se hacen mayores, se hacen viejos. Yo tengo pacientes en seguimiento con 83, con 84 años que llevan 30, 35 años de infección. El VIH no supone ningún problema para ellos, ninguno en absoluto. Y tienen lo propio de las comorbilidades de otras enfermedades de estos pacientes añosos, que es otro frente que se va abriendo con este colectivo.

–¿El diagnóstico tardío continúa siendo muy elevado?

–El diagnóstico tardío sigue siendo un problema desde hace más de 15 años. Estamos estancados en eso y efectivamente se define diagnóstico tardío como un diagnóstico que se hace cuando ya el paciente tiene la inmunidad bajita. Esto tiene problemas desde el punto de vista personal, asistencial, social, de transmisión de la enfermedad, porque ya sabe que una persona que se diagnostica, se trata, se controla, la carga viral se hace indetectable y deja de transmitir el virus.

–¿Por qué se sigue dando el diagnóstico tardío?

–Pues porque realmente no se piensa en esto. En el hospital Carlos Haya y en el Clínico y en otros muchos hospitales de Andalucía se está haciendo un protocolo de diagnóstico en la urgencia, que consiste básicamente en que cuando alguien llega con una serie de enfermedades o de procesos que pueden hacer sospechar la infección por VIH, se le pide una serología de VIH solicitándole permiso al paciente como siempre antes. Entonces ahí se están «cazando» diagnósticos. Se está intentando formar a médicos de atención primaria y también a residentes para que tengan en la cabeza este diagnóstico.

«Si la población va a su médico a medir su colesterol, que también se hagan un chequeo de VIH»

–¿Cuánto VIH se estima que no está ahora mismo en el radar de los médicos?

–De los infectados hay un 90%, 92% diagnosticados, y un 8%, un 10% que no lo están. Aprovecho para decirle a la población en general que si van a su médico de familia a hacerse unos niveles de colesterol, que está estupendamente bien para disminuir su riesgo cardiovascular, pues que se hagan un chequeo de VIH, que no pasa nada. Una persona tratada de infección por VIH hoy en día tiene las mismas perspectivas de vida que tiene una persona no infectada por VIH si se diagnostica y se trata. Si no se diagnostica ni se trata, efectivamente el VIH es una infección que es mortal en el 100% de los casos.

Retos de futuro en el tratamiento

–¿Cómo ha cambiado el tratamiento en los últimos años?

–Muchísimo. No tiene nada que ver el tratamiento que utilizamos hoy en día con el tratamiento que se utilizaba hace siete u ocho años. Los tratamientos hoy en día son muy cómodos, no tienen toxicidad. Hoy en día básicamente el 80% de las personas se controlan con una pastilla una vez al día. Toman menos medicación que un hipertenso, es increíble. Está ya utilizándose medicación que se inyecta en la actualidad cada dos meses y tienes al paciente perfectamente controlado. Y para un futuro no muy lejano en el hospital estamos participando en un ensayo clínico con dos fármacos combinados que se toman en una pastilla una vez a la semana y funciona por ahora muy bien. Y el futuro es de posiblemente las estrategias 'long-acting', estrategias de administración de fármacos por vía subcutánea, en algunos casos intravenosa, que se podrían utilizar cada seis meses. Entonces realmente es una estrategia de tratamiento apasionante, muy interesante. El problema que pueda tener es el coste, porque estos fármacos son muy caros y son las autoridades sanitarias las que tendrán que fajarse en ese tema. También para la profilaxis preexposición, la PrEP, que se utiliza muchísimo y está indicado en personas que tienen relaciones de riesgo porque realmente es coste eficaz y previene la infección por VIH. Cada vez hay más personas que están en riesgo y toman PrEP con su control médico sin ningún tipo de problema. Y hoy en día se hace con un comprimido una vez al día de tenofovir y emtricitabina.

–¿Hay relajación en las conductas preventivas, especialmente entre los jóvenes?

–Sí, vamos, la verdad es que el miedo al sida se ha perdido completamente. Nadie utiliza preservativos. Se utiliza la PrEP como si fuera un preservativo químico, para que nos entendamos, con lo cual otras infecciones de transmisión sexual están emergiendo de una forma importante. Entre jóvenes y no tan jóvenes, las costumbres se han relajado hace mucho tiempo. Mis pacientes más viejos, pacientes que tienen 65 o 60 años, que se infectaron en los años 80 o 90 y han visto cómo morían sus compañeros uno detrás de otro, están escandalizados de que la gente no utilice preservativos, porque se le ha perdido el miedo al VIH.