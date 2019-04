Pablo Montesinos: «Asumo los malos resultados en Málaga, toca hacer autocrítica y ver qué no se ha hecho bien» El cabeza de cartel del PP al Congreso asume que ahora les toca «conseguir que el votante de centro derecha vuelva al PP con un proyecto ilusionante» pero no valora por qué Ciudadanos les ha dado el sorpasso en la provincia PILAR R. QUIRÓS Málaga Lunes, 29 abril 2019, 15:01

La noche electoral, la primera noche electoral en la otra trinchera, la política, de Pablo Montesinos, cabeza de cartel del PP a las generales, no fue seguramente como la esperaba. Los candidatos y líderes populares estuvieron casi toda la velada en sus oficinas y apenas salieron al final, cuando la derrota ya se había hecho patente en los discursos de Madrid y Sevilla. Tras la experiencia, la de un periodista metido a político, tocaba preguntarle a Montesinos si sacaba alguna visión positiva de su salto a la política. Él, sin dudarlo, afirmaba este mediodía: «Por supuesto. Mi compromiso en campaña, antes y ahora, es estar cerca de Casado, y con el PP, en los buenos y en los malos tiempos, y hoy lo reitero de forma nítida y rotunda. Evidentemente, entiendo que los resultados no fueron buenos, sino muy malos, y creo que hay que hacer un análisis pormenorizado de las causas». En esta línea, el candidato popular por Málaga asía la autocrítica que la noche electoral hizo Casado, que no se vio, sin embargo, repicada en Málaga por el presidente provincial, Elías Bendodo.

Como el PP hizo valer desde ayer por la noche el argumentario de que la causa de su caída estrepitosa es la fragmentación del centro derecha, era inevitable la pregunta, en la que Montesinos intenta ser honesto e ir más allá. «Evidentemente, la fragmentación del centro derecha es una de las claves, pero hay que hacer autocrítica, y yo la hago, y ver qué no se ha hecho bien».

Otra de las cuestiones a despejar, y de la que anoche no hubo respuesta, es por qué creía que la provincia había castigado de esa forma a su partido posicionándole como tercera fuerza, detrás de Ciudadanos. Aquí Montesinos hace un requiebro y lo primero que dice es que felicita al PSOE, y que le desea acierto por el bien de España, explicando que se había puesto en contacto con Nacho (Ignacio López, cabeza de cartel al Congreso de los Diputados por Málaga); y con Guillermo (Díaz, primero de Cs) con los que se había mensajeado para felicitarles. «En Málaga, insisto, el resultado ha sido malo y creo que nos toca hacer un análisis pormenorizado de las causas; pero yo reitero mi disposición al PP, le doy gracias por su ayuda y por su acogida», subraya sin entrar en valorar la ola naranja, pese a que se le reitera la cuestión.

¿Cree que no han sabido vender su mensaje o que han estado escorados a la derecha para salvar los muebles con Vox y han perdido el gran viaje al Centro que había hecho Mariano Rajoy?, era otra de las preguntas inevitables, que Montesinos contesta: «Yo me considero moderado y centrado, y creo que lo he demostrado. Creo que debemos conseguir que todo el votante de centro derecha vuelva al PP con un proyecto ilusionante. El proyecto de Pablo Casado era y es un proyecto de centro derecha reformista liberal», decía al tiempo que explicaba: «He querido hacer una campaña en positivo, moderada y centrada; y asumo los malos resultados en Málaga».

Como los ánimos se vieron ayer noche más bien bajos, ¿cómo están hoy? «Yo creo que el PP ha demostrado que en los malos momentos se crece y puede salir adelante; y aunque los resultados son malos, con esfuerzo e ilusión podemos sacar mejores resultados en las locales».

Hablando de elecciones municipales, el candidato por Málaga, el actual regidor Francisco de la Torre, era de los más afectados anoche por las malas cifras obtenidas. «Yo creo que Paco de la Torre es el mejor alcalde de presente y de futuro y me tiene a su disposición, al igual que todos los candidatos de la provincia, porque no me voy a mover de aquí, y estoy a total disposición del PP de Málaga», del que agradecía la buena acogida.

¿Se ha arrepentido de estar aquí? «No arrepiento», decía Montesinos. «Mi familia, obviamente, hubiera querido un mejor resultado para mí, pero están conmigo y apoyándome».

¿Y el concejal Mario Cortés que se queda sin escaño? «Le quiero dar las gracias a Mario Cortés porque ha hecho un enorme trabajo, ha trabajado como el que más; ha echado el resto. El Congreso se pierde a un diputado que hubiera sido fantástico, pero estoy convencido de que tiene mucho futuro en el PP», terminaba diciendo Montesinos.