Pabellón para gimnasia deportiva en Las Virreinas en Málaga: este es el proyecto

El Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha los trámites para construir un pabellón de gimnasia deportiva en una parcela ubicada en la zona de ... Las Virreinas, en concreto entre la avenida de Jane Bowles y la calle Bruckner. El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo que se celebra este jueves aprobará el proyecto, con un presupuesto de 5,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses, una vez que se contraten las obras.

El edificio dispondrá de una planta y un sótano que sumarán una superficie cercana a los dos mil metros cuadrados construidos (520 en la planta baja y 1.402 metros cuadrados en la planta sótano). La pista deportiva se ubicará en la planta sótano y contará con 1.116 metros cuadrados para la práctica de gimnasia deportiva, así como con un graderío, vestuarios, baños, una sala de enfermería, bar y almacenes.

Plaza en la zona de El Pato

La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ha explicado que esta actuación se desarrollará en varias anualidades. Asimismo, Casero ha informado de que, también en el consejo de Urbanismo del jueves, se autorizará la realización de una nueva plaza pública, dentro del proyecto residencial de El Pato, entre las calles Pilar Lorengar, la avenida de Imperio Argentina y la calle Pacífico, al oeste de los suelos de La Térmica.

Este proyecto de urbanización, que será ejecutado por las empresas promotoras de la zona, sumará 4.039 metros cuadrados de espacio público, divididos en dos espacios. Contará con recorridos peatonales y zonas de estancia con dos pérgolas, bancos, zona de juegos infantiles y jardines. El presupuesto de ejecución de las obras asciende a 482.753 euros.