Ordenan el desalojo del bloque de la Palma donde ocurrió el incendio al no ser «apto para ser habitado» El bloque de 13 plantas ubicado en la calle Cabriel, 27 sufrió un incendio el pasado día 15 JUAN SOTO Málaga Lunes, 23 julio 2018, 19:48

El área de Urbanismo ha iniciado los trámites para proceder al desalojo del edificio de la calle Cabriel, 27 que fue pasto de las llamas hace una semana al no reunir las condiciones mínimas de seguridad y salubridad, ni el suministro de los servicios urbanos. En una reunión mantenida con los propietarios se les ha informado que deberán abandonar el edificio «en el menor tiempo posible» y que se les concederán ayudas a través del Instituto Municipal de la Vivienda.

El concejal responsable del área, Francisco Pomares, ha explicado que el edificio, con 52 viviendas, no todas ocupadas, no tiene una comunidad de propietarios constituida y, por ende, no cuenta con seguro, el Ayuntamiento les ha ofrecido ayudas directas a través del IMV para cubrir los gastos de desalojo; medida que podrá ser compatible con otras ayudas sociales municipales. El edil ha explicado que también se ha acordado que la empresa contratada por la GMU efectúe de manera subsidiaria la limpieza y desinfección de las zonas comunes, la vivienda que resultó calcinada en la planta 13 y cierre efectivo de las viviendas desocupadas.

Tras el incendio originado el pasado día 15 en el núcleo de comunicaciones del edificio, técnicos del Servicio de Conservación en compañía de los Servicios Operativos del Ayuntamiento procedieron a comprobar el estado del edificio tras el incendio y se comprobaron una serie de daños y de incidencias. Pese a no existir signos de ruina física inminente, concluyeron que el edificio no reúne las condiciones de seguridad y salubridad mínimas para uso residencial.