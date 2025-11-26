La oposición exige que el trámite de la Torre del Puerto vuelva a empezar desde el principio

Los grupos de la oposición han valorado hoy como una victoria el hecho de que Puertos del Estado haya devuelto el expediente de la Torre ... del Puerto a la Autoridad Portuaria, tal y como ha adelantado hoy SUR.

Daniel Pérez, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, ha reclamado «transparencia» al Puerto acerca del requerimiento que se le hace, y asegura que hay «indicios de que se tenga que iniciar la tramitación de nuevo, que tenga que ser nuevamente publicada en el BOE y, por tanto, volver a la casilla de inicio».

«Hay una modificación sustancial del proyecto, eso lo sabemos todos, del propio arquitecto que inició el proyecto, Pepe Seguí, ahora a David Chipperfield, y por lo que hemos conocido esta misma mañana el proyecto tiene que partir desde el inicio». A ello, añade que no se han presentado informes que acrediten el interés general. Por ello, reclama al alcalde, Francisco de la Torre, que se pronuncie sobre su posición porque «parece que se ha puesto de perfil».

Con Málaga pide la paralización total

El grupo municipal Con Málaga (IU-Podemos) ha valorado la decisión como un paso en la «buena dirección» . Los concejales, Toni Morillas y Nico Sguiglia, reiteran que se trata de una iniciativa «especulativa» que atenta contra el interés general, el patrimonio y el medio ambiente, y han exigido su paralización definitiva.

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, afirma: «No hay interés general que atienda el proyecto especulativo de Francisco de la Torre y del fondo de inversión catarí, lo único que quieren es construir un gran hotel de lujo para llevárselo calentito, con un impacto tremendo y brutal en el skyline de la ciudad, en términos medioambientales y patrimoniales». Por su parte, el portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, añade: «Vamos a seguir insistiendo en que este proyecto tiene que ser paralizado porque atenta contra el interés general».

Por su parte, desde el grupo municipal de Vox, la viceportavoz Yolanda Gómez mantiene su posición inicial: «Estamos en contra de la ubicación elegida, que provocará un caos de movilidad y logística». «El proyecto que se presenta se basa en estudios de ingeniería anticuados, del año 2016, que no tiene encuenta elementos posteriores como la marina de megayates que generan más tráfico, con una única salida». Al tiempo, denuncia «la hipocresía del PSOE, que impulsó la Torre cuando gobernaba en el Puerto y ahora se desmarca».

El alcalde le resta importancia

En cambio, el alcalde, Paco de Torre, resta importancia al paso dado por el organismo estatal, que califica como «un tema administrativo». «El expediente se ha hecho por el Puerto de una manera completa y con todos los datos y con todas las informaciones, pero si Puertos del Estado estima que falta algún documento, son muy libres de plantearlo y el puerto ya lo estudiará, lo completará y lo mandará». A lo que añade: «Se pide justificar el interés general, y eso no entiendo que sea una modificación del Plan Especial».

El regidor insiste en los planteamientos que viene haciendo su grupo en las últimas semanas, en el sentido de que la promoción de esta iniciativa le corresponde a la Autoridad Portuaria. «Nosotros hemos dicho siempre tiene más ventajas que inconvenientes, que Málaga necesita un hotel de cierta dimensión, con más capacidad y de gran lujo, para un turismo de excelencia y no hay muchos sitios para hacerlo y que cumpla la finalidad de captación de un turismo para congresos como se plantea ahí».

De la Torre recuerda además que la promoción inicial del hotel se hizo inicialmente por un presidente socialista al frente del Puerto, Paulino Plata: «Me acuerdo de los apoyos que hacía el portavoz del PSOE entonces de este proyecto con entusiasmo, reclamando al Gobierno de Rajoy que se aprobara rápidamente...»