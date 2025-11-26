Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Plano de ubicación del hotel en el dique de Levante del puerto de Málaga. SUR
Málaga

La oposición exige que el trámite de la Torre del Puerto vuelva a empezar desde el principio

El alcalde resta importancia a la decisión de devolver el expediente: «Si falta algún documento, el Puerto lo estudiará, lo completará y lo mandará»

Ignacio Lillo
Pilar R. Quirós

Ignacio Lillo y Pilar R. Quirós

Málaga

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:28

Comenta

Los grupos de la oposición han valorado hoy como una victoria el hecho de que Puertos del Estado haya devuelto el expediente de la Torre ... del Puerto a la Autoridad Portuaria, tal y como ha adelantado hoy SUR.

