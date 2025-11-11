Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El vendedor Francisco Javier Guerrero. SUR

La ONCE reparte 815.000 euros en la estación de autobuses de Málaga

El vendedor despachó un cupón agraciado con 500.000 euros de premio y otros nueve premiados con 35.000 euros cada uno

SUR

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:24

El sorteo de la ONCE de este lunes 10 de noviembre ha repartido la mayor de sus fortunas, 815.000 euros en premios en la ... capital malagueña, donde Francisco Javier Guerrero vendió un cupón agraciado con 500.000 euros de premio, además de otros nueve premiados con 35.000 euros cada uno.

