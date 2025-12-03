Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del Hospital Clínico. SUR

Once médicos de guardia, intoxicados en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga

El centro confirma que se han detectado «algunos casos de sintomatología intestinal leve en profesionales» que trabajaron el pasado domingo

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:57

Once médicos de guardia que trabajaron el pasado domingo en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria han sufrido un episodio de intoxicación gastrointestinal ... tras comer en la cafetería del centro, según ha denunciado hoy el Sindicato Médico de Málaga (SMM).

