Once médicos de guardia, intoxicados en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga

Once médicos de guardia que trabajaron el pasado domingo en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria han sufrido un episodio de intoxicación gastrointestinal ... tras comer en la cafetería del centro, según ha denunciado hoy el Sindicato Médico de Málaga (SMM).

Varios de ellos, asegura la central sindical, fueron ingresados en el Área de Observación «debido a la intensidad de los síntomas, en un nuevo caso de estas características», que achacan a «la dejadez de la dirección del hospital». «La cafetería del personal se ha convertido en un riesgo real para la salud y los responsables han permitido que esta situación llegue a límites inaceptables», ha asegurado el SMM.

«Baja calidad»

«A la baja calidad, el deterioro evidente del servicio y las dudosas condiciones higiénicas, se suma el hecho de que los profesionales se ven obligados a compartir el espacio con pacientes y acompañantes, sin un comedor propio, sin intimidad, seguridad y sin respeto alguno por sus condiciones laborales», ha aseverado el sindicato, para indicar que la situación es «indigna y supone un desprecio absoluto hacia quienes sostienen la actividad asistencial en el hospital».

Piden depuración de responsabilidades e inspección sanitaria urgente en la cafetería del hospital

El SMM recuerda que hace un año se registró un episodio similar y «no se adoptaron medidas efectivas para evitar que volviera a repetirse», por lo que la central exige una investigación urgente, exhaustiva e independiente, «con conclusiones públicas y claras», así como la depuración de responsables a todos los niveles, además de exigir una inspección sanitaria de la cafetería, medidas contundentes y «no cosméticas, con plazos para implementar mejoras» y la habilitación de un comedor exclusivo para profesionales.

«La situación ha sobrepasado todos los límites tolerables», ha dicho el SMM, para asegurar que, si no se adoptan medidas inmediatas, convocarán acciones reivindicativas y movilizaciones para proteger a los trabajadores. Además, el sindicato exige la dimisión de la Dirección Económica-Administrativa y Servicios Generales del Hospital como responsable «directa de esta situación insostenible».

Respuesta del Clínico

El hospital, por su parte, ha confirmado que «se han detectado algunos casos con sintomatología intestinal de carácter leve en profesionales en este día».

El Servicio de Medicina Preventiva del hospital, «y como suele ser habitual en estos casos, se ha trasladado esta información a Salud Pública para que proceda a realizar la inspección protocolaria para conocer las causas».