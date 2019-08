La ONCE deja en Málaga un sueldazo de 300.000 euros Imagen de archivo de un vendedor de la ONCE. La suerte también llega a Torremolinos donde ha repartido 240.000 euros EP Domingo, 11 agosto 2019, 11:48

El Cupón de Fin de Semana de la ONCE ha llevado la suerte a Andalucía con dos Sueldazos, uno de ellos en Málaga y el otro en Chiclana de la Frontera (Cádiz) en el sorteo del sábado 10 de agosto.

En Málaga, el vendedor de la ONCE Iván Béjar Marín es quien ha vendido un cupón premiado con un sueldazo de 300.000 euros al contado más 5.000 euros al mes durante 20 años.

El cupón de la ONCE del 10 de agosto, dedicado al V Centenario de la Primera Circunnavegación para rememorar la primera vuelta al mundo en el mismo día en que la iniciaran Magallanes y Elcano, en el año 1519, también ha dejado premios en Torremolinos, donde ha repartido 240.000 euros; en la localidad sevillana de Dos Hermanas (Sevilla), en la que ha repartido 200.000 euros; y en localidades de Cataluña, agraciadas con 60.000 euros.

Por su parte, en Chiclana de la Frontera (Cádiz), el vendedor de la ONCE Nicolás Vázquez Marente ha dejado un sueldazo, esta vez de 2.000 euros al mes durante diez años, correspondiente a una de las cuatro extracciones adicionales del sorteo del 10 de agosto.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los cupones y demás productos de juego de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE y establecimientos colaboradores autorizados.