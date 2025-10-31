Las mejores ofertas de trabajo del IMFE en Málaga del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2025

COORDINADOR/A ACADÉMICO /A y docente ELE

Escuela de ELE busca un/a profesional dinámico/a y organizado/a para asumir la coordinación académica y parte de docencia. RESPONSABILIDADES:Garantizar la calidad pedagógica del programa.Coordinar al equipo docente.Impartir clases de español como legua extranjera.Apoyar la planificación, seguimiento y evaluación de los cursos de español. FUNCIONES:Supervisar la planificación y el desarrollo de los cursos de ELE.Coordinar y dar apoyo al profesorado en cuestiones académicas y metodológicas.Impartir clases de español a diferentes niveles y grupos.Garantizar la coherencia pedagógica y la aplicación de los estándares de calidad.Realizar seguimiento del progreso del alumnado y proponer mejoras.Diseñar o revisar materiales didácticos y recursos para la enseñanza del español.Coordinar exámenes, evaluaciones y certificaciones.Gestionar la comunicación entre dirección, profesorado y estudiantes.Otras tareas administrativas. REQUISITOS:Titulación universitaria en Filología Hispánica, Lingüística, Educación o similar.Formación específica en enseñanza de ELE (máster o cursos acreditados).Experiencia como docente de ELE y en coordinación académica.Conocimiento de los niveles del MCER y experiencia con metodologías comunicativas.Excelentes habilidades organizativas y de comunicación.Nivel alto de inglés (u otros idiomas, valorable).Valorable:Experiencia en centros de enseñanza de ELE.Manejo de plataformas digitales y LMS (Google Classroom, Moodle, etc.).Experiencia con el uso de IA en el aula.Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. OFRECEMOS:Contrato indefinido.Jornada de 39 horas semanales.Horario de 9:00 a 17:00h. (viernes hasta las 16:00h.)Salario 1.800? brutos mensuales (12 pagas)Ubicación del puesto en el centro histórico de Málaga capital.Incorporación a un equipo académico comprometido y en crecimiento.Entorno de trabajo colaborativo e innovador.Condiciones acordes con el convenio de eduación no reglada.