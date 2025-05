Las mejores ofertas de trabajo del IMFE en Málaga del 12 al 18 de mayo de 2025

TÉCNICO/A PARA CANAL MÁLAGA RTV

Requisitos que habrán de poseer los candidatos y las candidatas:-Ser español/a o nacional de los demás Estados miembros de la Unión Europea o cónyuge de español o cónyuge de nacional de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, o bien persona incluida en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. Aquellos aspirantes que no tengan la nacionalidad española deberán reunir los requisitos establecidos en la Ley orgánica 4/2000 de 11 de enero, y acreditar un conocimiento adecuado del castellano mediante el sistema que pueda determinar el Comité de selección.-Estar en posesión de la titulación de licenciatura o Grado en Ingenierías técnicas o Comunicación Audiovisual.-No padecer enfermedad que impida el desempeño de las correspondientes funciones.-No haber sido separado/a o despedido/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Administración Pública.-Ser mayor de edad y no haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación.-Haber trabajado en ámbitos tecnológicos con al menos cinco años de experiencia.-Haber trabajado con al menos dos años en una empresa de similares características, en el área técnica, área técnica informática y de telecomunicaciones, servicios web, elaboración de documentación técnica y administración técnica, y el resto de área explicadas en la sección de ?Requisitos Técnicos?.-Debido a las necesidades se valorará que las personas que participen en la contratación posean masters o cursos específicos en las labores antes definidas.Proceso de selección consistirá en:- Evaluación del curriculum personal.- Entrevista personal.- Prueba práctica.Existirá un Comité Asesor de Selección formado por las siguientes personas:- Director-Gerente de la sociedad.- Director de Contenidos.- Personal del departamento de producción de la empresa.- Responsable del departamento económico-financiero.Este comité valorará los conocimientos y experiencia de los candidatos de forma objetiva, siguiendo los principios de transparencia, mérito y publicidad.Plazo de inscripción en la oferta hasta el próximo lunes 29 de mayo (inclusive).Para más información consultar BASES del procedimiento de selección.