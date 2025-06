Las mejores ofertas de trabajo del IMFE en Málaga del 9 al 15 de junio de 2025

CONDUCTOR/A - AUXILIAR DE CUIDADO CENTRO DE DIA (Discapacidad)

Centro Especial de Empleo necesita incorporar una persona para TRANSPORTE y CUIDADO DE PERSONAS de sus domicilios al Centro de Día. REFERIDO A LOS USUARIOS- Transporte diario de los usuarios desde sus domicilios al centro y posterior vuelta. Ello implica:1º Subirlos y bajarlos mediante la plataforma elevadora del vehículo a los usuarios que utilicen silla de ruedas o que no pueda utilizar el escalón lateral.2º Anclar silla ruedas convenientemente para evitar su desplazamiento accidental durante del trayecto.3º Colocar o invitar a que se coloquen los cinturones de seguridad tanto usuarios de sillas de ruedas como de butacas para seguridad de los mismos durante el viaje.4º Mantener el orden y procurar un adecuado clima de entendimiento entre los usuarios durante el trayecto evitando cualquier alteración que se pudiera producir.5º Velar por la seguridad de los usuarios, también en el tramo de espacio comprendido desde el lugar donde aparcan el vehículo hasta la puerta de entrada del centro, o portal de sus viviendas en cada caso, evitando cruces de calzada por lugares inadecuados etc(No será de su competencia acompañar a cada usuario hasta dentro de sus respectivas viviendas.)6º No dejar solo en la vía pública (calle) a aquellos usuarios que precisen de la ayuda de un tercero, para ello llaman a su familiar encargado de recogerlo y esperan hasta que llega. VEHÍCULO- Mantener en un adecuado estado de mantenimiento el vehículo y encargándose de la limpieza, tanto interior como exterior y conservar el equipamiento del mismo.- Estar pendiente de llevar a cuantas revisiones periódicas sean necesarias.- Estar pendiente del pasarle la I.T.V. reglamentaria.- Acudir al taller concertado en caso de avería por leve que sea.- Custodiar la documentación del vehículo y tener siempre localizado y en vigor documento del seguro I.T.V.- Custodiar el vehículo con celo e interés dado que se trata de una valiosa herramienta de trabajo.- A este respecto procurar dejarlo aparcado en zona apropiada alejado de riesgos y peligros como zona de hurtos frecuentes o lejos de paso estrecho, etc CONDUCCIÓN- Realizar una conducción suave, es decir, evitando en lo posible frenazos, acelerones bruscos, sobre todo cuando va cargado con los usuarios.- Respetar en todo momento las normas y preceptos del tráfico. REQUISITOS:Imprescindible certificado de discapacidad al menos 33%Permiso de conducir tipo B. OFRECEMOS:Contrato indefinido.Incorporación inmediata.Jornada parcial