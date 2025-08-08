Las mejores ofertas de trabajo del IMFE en Málaga del 4 al 10 de agosto de 2025

DIRECTOR/A DE PROYECTOS

Empresa de publicidad exterior requiere un/a DIRECTOR/A DE PROYECTOS. FUNCIONES:Responsable de la planificación, coordinación y supervisión de todos los aspectos de los proyectos publicitarios.Gestión logística, la inspección y el seguimiento de la producción de materiales, así como la comunicación con el cliente para asegurar la satisfacción.Valoración, hacer mediciones y presentaciones en 3D, desarrollo, seguimiento y finalización de proyectos. REQUISITOS:Experiencia en gestión de proyectos y capacidad demostrada en la coordinación y supervisión de tareas.Conocimientos sólidos en logística y capacidad de gestión de flujos de trabajo eficientes.Habilidades en el ámbito de inspección para asegurar la calidad y cumplimiento de los estándares.Capacidad de resolución de problemas, buena comunicación y habilidades de trabajo en equipo.Manejo del paquete Office.Valorables conocimientos de inglés.Se requiere movilidad geográfica para el desarrollo de los proyectos.Imprescindible vehículo propio. SE OFRECE:Contrato indefinido.Jornada completa.Salario entre 25.000 y 30.000 ? + incentivos por proyectos.Jornada flexible, entre presencial y telemática.