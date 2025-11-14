Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Solar entre las calles Cerrojo y Agustín Parejo. Sur

La Junta iniciará en 2026 las obras de 50 VPO que proyectó hace casi veinte años en el Centro de Málaga

La consejera de Fomento anuncia el inicio de la contratación de los trabajos en febrero tras descartar la cesión de esta operación a una promotora privada

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:06

Comenta

A ralentí, uno de los proyectos de VPO planeados en Málaga empieza a salir del bloqueo en el que ha estado sumido durante más de ... 15 años de anuncios incumplidos, modificaciones y trámites burocráticos, nueve del anterior gobierno regional del PSOE y seis del actual ejecutivo del PP. La Junta de Andalucía ha anunciado este viernes que asumirá directamente la construcción de 50 VPO en un amplio solar de la zona del Perchel norte, enmarcado por las calles Cerrojo y Agustín Parejo, una actuación que hasta ahora tenía previsto dejar en manos de una promotora privada mediante un concurso de cesión de suelo.

