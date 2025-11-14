La Junta iniciará en 2026 las obras de 50 VPO que proyectó hace casi veinte años en el Centro de Málaga

A ralentí, uno de los proyectos de VPO planeados en Málaga empieza a salir del bloqueo en el que ha estado sumido durante más de ... 15 años de anuncios incumplidos, modificaciones y trámites burocráticos, nueve del anterior gobierno regional del PSOE y seis del actual ejecutivo del PP. La Junta de Andalucía ha anunciado este viernes que asumirá directamente la construcción de 50 VPO en un amplio solar de la zona del Perchel norte, enmarcado por las calles Cerrojo y Agustín Parejo, una actuación que hasta ahora tenía previsto dejar en manos de una promotora privada mediante un concurso de cesión de suelo.

Responsables autonómicos ya dejaron ver el mes pasado que era inminente el anuncio de novedades respecto a este proyecto, y la noticia la ha dado la consejera de Fomento, Rocío Díaz, que ha visitado el Salón Inmobiliario del Mediterráneo (Simed) que se celebra hasta este sábado en el Palacio de Ferias de Málaga.

Inicialmente, el Gobierno andaluz tenía previsto que un inversor privado ejecutara las obras y vendiera las viviendas, a cambio de ceder algunas a la administración regional, lo que se denomina como un modelo de 'permuta'. Sin embargo, finalmente, será la propia Junta la que construirá estas viviendas protegidas en venta, de régimen general, con un presupuesto de 8,3 millones de euros. La administración regional tiene previsto activar el proceso de contratación de estos trabajos el próximo mes de febrero.

Ampliar La consejera de Fomento, Rocío Díaz, en su visita al Simed Migue Fernández

Diseñada por el estudio del arquitecto Luis Machuca, que ha modificado el proyecto para introducirle un sótano con 50 aparcamientos, respetando los restos arqueológicos que aparecieron en el solar, la actuación prevé medio centenar de VPO en régimen de venta, de las que 41 serán de dos dormitorios, seis de tres dormitorios, y tres de una habitación.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha destacado el papel de la vivienda protegida como «una prioridad compartida por administraciones, empresas y sociedad civil». «Todos compartimos la misma idea: garantizar que las familias puedan acceder a una vivienda», ha afirmado. Asimismo, ha recordado el apoyo económico que presta la Junta a la construcción de un nuevo barrio de VPO al oeste del campus de Teatinos, en el que intervienen el Ayuntamiento y la Junta.

En ese sentido, Díaz ha apuntado que, en la última convocatoria, se ha concedido una subvención de 8,7 millones de euros para la nueva urbanización de Distrito Zeta, destinada a financiar los trabajos para 317 viviendas repartidas en tres promociones impulsadas por una cooperativa.

Igualmente, la consejera de Fomento ha destacado la reactivación del desarrollo residencial de Lagar de Oliveros, al oeste de Puerto de la Torre. Según ha relatado, hace unas semanas se inició la redacción del proyecto de urbanización y reparcelación de estos terrenos, en los que, mediante la cesión de suelos a promotores privados, está previsto levantar 2.806 viviendas, la mayoría de ellas protegidas.