Las obras de reforma integral del mercado de Bailén se encarecen: alcanzan los 3 millones de euros

Las obras de reforma integral del mercado de Bailén avanzan a buen ritmo pero se encarecen. Rondarán los 3 millones de euros, impuestos incluidos, tras ... una modificación presupuestaria por necesidades sobrevenidas, tanto estructurales, como en fachadas, instalaciones generales o sistemas eléctricos y de energía.

Así se desprende de una modificación del contrato valorada en 373.000 euros (un 2,28% sobre el importe inicial), impuestos incluidos, y que, en principio, no afecta a los plazos establecidos. En concreto, los trabajos iban a desarrollarse durante 18 meses a partir de la firma del acta de replanteo, cosa que ocurrió el 24 de junio del año pasado, así que el edificio debería estar rehabilitado hacia la Navidad.

Las obras han convivido con el funcionamiento de un mercado cuya afluencia lleva cayendo varios años. Los trabajos, entre otras cuestiones, tienen como objetivo revitalizar el mercado.

El proceso para reformar el edificio ha sufrido ciertas vicisitudes. En un segundo intento por adjudicarla, la contratista resultante fue Actüa-Herysan.

Declive

Este establecimiento ha sido uno de los de mayor dinamismo comercial, pero en los últimos años ha decaído su actividad de forma considerable, hasta el punto de que han cerrado unos 54 puestos de los 127 de los que dispone, un 40% del total, según figuraba en el documento técnico que sirvió de base a la licitación.

«Se va a impulsar la modernización y adaptación funcional del mercado homogeneizando su imagen, tanto exterior como interior, a través de una reforma sustancial del mismo. Asimismo, se incluirá una nueva distribución del mercado con el fin de revitalizar su funcionamiento», proseguía el texto.

Ampliar Vista de los trabajos en el interior del edificio. Migue Fernández

Entre las cuestiones proyectadas, se encuentra la reubicación de los puestos actualmente ocupados, pero dispersos, a ubicaciones vacantes. Se van a concentrar en dos zonas. También se dispondrá de un nuevo eje longitudinal entre los puestos que despejará el flujo de público. Eso permitirá la disposición en esquina de muchos puestos y ampliará la superficie de venta.

Detalle de las obras

En el proyecto también se contempla reestructurar la disposición de los puestos para crear nuevos espacios. Y se crearán zonas diáfanas, una de ellas con total protagonismo, como ocurre en otros mercados, para el sector de la restauración. Será de 280 metros cuadrados. Esta nueva zona estará presidida por una pérgola con lamas de fonoabsorbentes fabricadas con material reciclado, que atenuará y acondicionará acústicamente esa nueva plaza interior, muy luminosa.

Otro eje importante que se pretende fomentar es el de la creación de espacios para la realización de actividades, eventos, promoción de productos, actividades vecinales...

Para modernizar la imagen del inmueble se abrirá la fachada principal con grandes ventanales hacia la calle para dar luz al interior y permitir las vistas hacia la calle desde la zona diáfana.

Las obras se completan con nuevos aseos y una renovación completa de la fachada. Se han dividido los trabajos en seis fases para organizar los traslados de los puestos y minimizar el impacto de las obras.