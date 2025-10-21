Las obras del metro de Málaga cambiarán hoy el tráfico en Santa Elena y Martínez Maldonado

Después de los primeros pasos, que afectan sobre todo a la barriada de Gamarra, las obras del tramo 2 de la prolongación del metro hacia ... el Civil entran hoy en uno de los ejes viarios que más tráfico soportan.

A partir de las 10.30 de la mañana de este 21 de octubre, el recinto de obras se extenderá a lo largo de la calle Santa Elena hasta la intersección con la calle Martínez Maldonado, lo que conllevará la primera gran reordenación del tráfico en la zona, según explican desde la Consejería de Fomento de la Junta.

Desde el eje que conforma la calle Martínez Maldonado en dirección este-oeste y viceversa, se establece como itinerario de entrada y salida a través de la calle Monseñor Carrillo Rubio; mientras que será sólo de salida la calle Luis Braille, con doble giro a izquierda y derecha en la calle Martínez Maldonado.

Glorieta de Las Chapas

La glorieta de Las Chapas, anteriormente remodelada para ampliar su capacidad, servirá para el cambio de sentido y para descongestionar el tráfico a través de la calle Ingeniero de la Torre Acosta en dirección a la calle Hilera.

Por su parte, la calle Honduras, donde confluyen los tramos 1 y 2 de la prolongación, estará abierta al tráfico en sentido este a lo largo de la ejecución de los trabajos. Sin embargo, la calle Tampa estará también ocupada por el recinto de obras, para acopio de maquinaria y materiales. Por su parte, las calles Prensa y Rafael María de Labra se convertirán en fondos de saco, con entrada únicamente para los vehículos autorizados.

Pasos peatonales

Para asegurar los trayectos peatonales en el barrio, se han habilitado dos pasos de más de un metro y medio a través de la calle Santa Elena: en la zona norte junto a Martínez Maldonado, y a la altura de la calle Prensa.

También se han reubicado las zonas de carga y descarga, así como los aparcamientos de ambulancia, taxis, motos, y se han tenido en cuenta los vados particulares y plazas para personas con movilidad reducida.

Todos los cambios y afecciones al tráfico están consensuados y coordinados con el Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga. La Agencia de Obra Pública, que gestiona las obras del suburbano, ha habilitado una oficina de atención al ciudadano para atender las reclamaciones por las obras de este segundo tramo, entre Hilera y Eugenio Gross.