Obras en la Alcazaba Las obras, de carácter menor, contemplan la restauración y conservación del empedrado de la entrada. COSAS DE LA CIUDAD Las obras de adecentamiento de la entrada se convierten en foco de la crítica de algunos usuarios, que veían en ellas «un expolio del patrimonio» ALEJANDRO DÍAZ Málaga Jueves, 10 octubre 2019, 09:18

Tienen las redes sociales la capacidad de convertir lo anecdótico en un agitado debate o conato de incendio virtual. Ocurrió esta semana. No llegaron a 'arder las redes', pero las obras de adecentamiento de la entrada de la Alcazaba fueron el foco de la crítica de algunos usuarios, que veían en ellas «un expolio del patrimonio», entre otras lindezas. Otros acusaban al actual alcalde de «oscurantismo» por no haber informado sobre las mismas.

Lo cierto es que dichas obras llevan proyectadas desde hace tres años, cuando se aprobó una partida cercana a los 150.000 euros para mejoras en los complejos monumentales de Gibralfaro y la Alcazaba. Estos trabajos, que fueron contratados por la Gerencia Municipal de Urbanismo con la empresa Hermanos Campano y que cuentan con el asesoramiento del arquitecto Salvador García del estudio de arqueología Yamur, ya se iniciaron durante el pasado verano, tal y como informó este medio, en la zona de Gibralfaro. Decidieron las autoridades entonces esperar hasta otoño, cuando bajase el nivel de turismo en el centro histórico, para iniciar las obras de la Alcazaba.

El proyecto contempla una treintena de pequeñas reparaciones en ambos conjuntos, con el objetivo de evitar que avance el deterioro de determinadas zonas, una de ellas, la entrada de la propia Alcazaba. Cabe destacar que todo el material que se está levantando se está guardando para ser restaurado y ubicado en la misma zona en la que se hallaba.

Para ser más exactos: en la Alcazaba se van a reparar los ladrillos de la entrada principal desde la calle Alcazabilla, los muros de la torre existente junto a este acceso, su empedrado, columnas y elementos de mármol, el pavimento de la puerta de las columnas, un silo y los sumideros del patio de los surtidores. Además, se van a sustituir el alumbrado y los paneles informativos de la sala mudéjar, se va a revisar el vallado de la zona de entrada, se va reparar una armadura de madera del siglo XVI y se va a restaurar una maqueta del monumento. Por último, se está adaptando dicha entrada para que, con una pequeña zona en cuesta, sea accesible a personas con algún tipo de problema de movilidad.

Por lo demás, no parece haber nada opaco en todo el procedimiento, en tanto que todo se ha hecho público (y publicado en este medio está) a medida que se ha ido desarrollando todo lo competente a lo administrativo y, posteriormente, a la ejecución de las obras. Hay que valorar el patrimonio y estar alerta sin generar falsas alarmas que no llevan a ningún lado; sin las actuaciones mínimas de mantenimiento pertinentes, los monumentos no podrían conservarse 'per se'.