El Obispado pide a la Junta unos estudios para poder avanzar en el plan de la Catedral de Málaga El plan director elaborado por elObispado apuesta por finalizar la obra de la torre sur y la fachada. / SUR El Cabildo solicitó unos planos y análisis de materiales hace un año y Cultura no se los ha entregado todavía pero anuncia que lo hará JESÚS HINOJOSA Málaga Martes, 30 octubre 2018, 00:54

La propuesta de plan director para la Catedral de Málaga que el Obispado remitió a la Consejería de Cultura en diciembre de 2016 se encuentra aún a la espera de aprobación por parte de la Junta, y no parece que la luz verde a esta hoja de ruta para la conservación y finalización en su caso del monumento vaya a llegar a corto plazo. Según ha podido conocer este periódico, la tramitación de este documento está actualmente frenada porque los técnicos de la diócesis no pueden avanzar en los cambios que le pidió la Administración regional si ésta no les remite unos estudios que elaboró hace más de una década para la redacción del plan director que la Junta preparó entre 1995 y 2007, sin que llegara a ser aprobado.

Fuentes consultadas apuntaron que el Cabildo de la Catedral ha solicitado en varias ocasiones estos análisis a la delegación provincial de la Consejería de Cultura, sin haber obtenido aún respuesta al respecto. Se trata de un complejo trabajo de planimetría del templo y de un estudio de caracterización de materiales que resultan necesarios para que los arquitectos de la diócesis puedan seguir adelante con la adaptación del plan director que está sobre la mesa, para dar respuesta a los reparos que sobre él pusieron los técnicos de la Junta.

La Iglesia ha formulado la petición de poder contar con estos trabajos que ya están realizados tanto verbalmente como formalmente, en noviembre del año pasado. Sin embargo, Cultura no se los ha aportado todavía. Consultada al respecto, la delegada provincial de la consejería, Monsalud Bautista, apuntó que considera que los estudios que reclama el Obispado no están relacionados con las subsanaciones que ha pedido la Junta respecto al plan director actual, y añadió que datan del año 1996, por lo que podrían estar obsoletos. No obstante, anunció que «en aras a la buena colaboración que hay, sin duda le facilitaremos toda la información que le sea necesaria».

En cuanto a la aprobación del plan director de la Catedral, insistió en que está a la espera de que se lo remita el Cabildo con las correcciones exigidas, que van en la línea de priorizar y fomentar los trabajos de conservación y restauración del monumento por encima de las actuaciones que puedan plantearse para su finalización según los planos que quedaron trazados en el siglo XVIII. Estas actuaciones incluyen la finalización de la torre sur, la realización de un tejado a dos aguas para su cubierta (lo que según el Obispado y la Asociación Ciudadana Málaga por su Catedral acabaría con el problema de filtraciones que padece el edificio), la balaustrada rematada por imágenes de santos que coronaría las fachadas –una parte hacia la plaza del Obispo se realizó con ocasión de la adaptación de las cubiertas para las visitas–, los cuatro torreones que enmarcan las portadas del crucero y la sacristía que ocuparía parte de los jardines hacia la calle Císter.

La ausencia de todos estos elementos queda manifiesto en la exposición 'La Catedral de Málaga. Una sinfonía inacabada', elaborada por los arquitectos responsables del plan director Juan Manuel Sánchez La Chica y Adolfo de la Torre Prieto, que desde el pasado jueves puede visitarse en el trascoro de la Catedral.

Desde que la Junta emitió sus informes sobre el plan director a mediados del año pasado, son varios los trabajos que los técnicos diocesanos han llevado a cabo para avanzar en la adaptación y mejora del documento, entre ellos un completo estudio sobre el estado de las fachadas, a raíz de la revisión que se hizo de ellas tras la caída de un cascote a la calle Postigo de los Abades, y un análisis sobre la evacuación de las aguas en el monumento. Asimismo, han elaborado un informe sobre el estado de la cubierta que pone en cuestión el recubrimiento que la Junta promovió para las cúpulas hace una década para acabar con las filtraciones que todavía persisten. Este trabajo fue remitido por el Obispado a Cultura el pasado mes de julio y todavía no ha obtenido respuesta de la consejería. Este periódico ha intentado sin éxito conocer por qué no ha sido contestado.