El nuevo obispo de Málaga preside la eucaristía en el Santuario de la Victoria

El nuevo obispo de Málaga, José Antonio Satué ha presidido este domingo por la mañana la eucaristía en la Parroquia y Real Santuario de Santa ... María de la Victoria. Finalizada la celebración litúrgica, el prelado ha visitado el Camarín de la Patrona, ha dejado un mensaje en el libro de firmas como recuerdo de su primera visita y ha saludado a los cientos de feligreses de los grupos de la parroquia, colegios de la zona, y de otros puntos de la diócesis que han querido compartir con él esta primera celebración tras su toma de posesión ayer.

En su homilía, en la fiesta de la Exaltación de la Cruz, Satué ha invitado a todos los presentes a mirar a la cruz de la mano de María porque «ella, junto a la cruz de Jesús y junto a la cruz de sus hijos e hijas de todas las generaciones, tiene tres actitudes: Estar, rezar y esperar».«La Virgen creyó en la victoria de Dios, en la victoria de Jesucristo. Por eso, nosotros que nos acercamos a la Virgen con esta advocación tan bonita de la Victoria, le vamos a pedir que nos ayude a vencer frente a la desesperanza, a vencer frente al sinsentido y a ser, para los que tenemos más cerca, personas que levanten siempre la bandera de la esperanza frente a todos aquellos que levantan la bandera del desastre, la bandera de la desilusión. Que esta Eucaristía nos ayude a amar como Jesús y con Él, y nos ayuda también a estar, a rezar y a mantener la esperanza como María y con ella», concluyó su homilía.

Ampliar Mensaje escrito por el nuevo obispo de Málaga en el libro de firmas.

Al finalizar la celebración litúrgica, el párroco Alejandro Escobar le hizo entrega de un relicario con la imagen de la Virgen de la Victoria en hueso, y lo acompañó a visitar el Camarín de la Virgen. Después firmó en el libro de visitas y dejó este mensaje como recuerdo: «En mi primera visita al Santuario de la Virgen de la Victoria, me postro a sus pies y le pido que sepa rezar, amar y servir como ella y con ella. Que interceda por todos los malagueños y malagueñas, especialmente por quienes más sufren».