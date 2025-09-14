Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Satué, durante la eucaristía este domingo en el Santuario de la Victoria.

El nuevo obispo de Málaga preside la eucaristía en el Santuario de la Victoria

José Antonio Satué dn mensaje en el libro de firmas como recuerdo de su primera visita y ha saludado a los cientos de feligreses de los grupos de la parroquia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 19:03

El nuevo obispo de Málaga, José Antonio Satué ha presidido este domingo por la mañana la eucaristía en la Parroquia y Real Santuario de Santa ... María de la Victoria. Finalizada la celebración litúrgica, el prelado ha visitado el Camarín de la Patrona, ha dejado un mensaje en el libro de firmas como recuerdo de su primera visita y ha saludado a los cientos de feligreses de los grupos de la parroquia, colegios de la zona, y de otros puntos de la diócesis que han querido compartir con él esta primera celebración tras su toma de posesión ayer.

