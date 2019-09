El nuevo hotel de la calle Granada integrará columnas y peldaños del antiguo palacio En la fachada del hotel se han recuperado antiguas pinturas murales. / Pedro J. Quero La Consejería de Cultura da luz verde al proyecto, que no prevé reinstalar aquellos elementos de piedra de los que se desconoce su posición original JESÚS HINOJOSA Málaga Miércoles, 4 septiembre 2019, 23:58

El nuevo hotel Palacio Solecio que abrirá sus puertas a finales de este año en la calle Granada, frente a la iglesia de Santiago, ha recibido de la delegación provincial de la Consejería de Cultura el último visto bueno para sus obras, que ya encaran su recta final. Según ha podido conocer este periódico, la Junta ha emitido un informe favorable a la reintegración en el edificio de antiguos elementos de piedra que fueron conservados y almacenados cuando el interior de este palacio del siglo XVIII fue demolido prácticamente en su integridad años atrás.

Se trata de columnas con basas y capiteles, pilastras, semicolumnas, la base de una fuente octogonal, un abrevadero y un pozo, entre otros elementos de piedra. Las columnas, basas y capiteles identificadas pertenecen a un patio de los números 57 y 59 de la calle Granada. Cultura ha autorizado su recolocación tal y como se encontraban originalmente, en planta baja y primera. Las que faltan han sido realizadas en otro material.

Respecto a cinco pilares cuadrados, junto a cuatro capiteles y cinco basas, que estaban empotrados en el patio del edificio del número 61 de la calle, se ha aprobado su instalación semiempotrada, ejecutando igualmente los que faltan en otro material para que se puedan diferenciar los primitivos de los nuevos.

Escalera

Dos piezas escultóricas que pertenecían a la portada monumental de acceso a la escalera principal van a regresar a su lugar de origen, y también se van a reutilizar para los laterales de esta escalera reconstruida 33 piezas de peldaño, huella y tabicas, de mármol blanco, que debieron pertenecer a una escalera del edificio. El centro de los peldaños, que no será original, se cubrirá con una alfombra.

Según ha podido conocer SUR, en el informe de Cultura se señala que no todos los elementos de piedra conservados van a ser reubicados en el hotel, ya que se ha optado por no reutilizar aquellos sobre los que no hay constancia de su posición original para «no inducir a falsos históricos».

La Junta ha autorizado igualmente las modificaciones al proyecto presentadas por la promotora del hotel, el fondo de inversión inmobiliario ActivumSG Capital Management (ASG), el pasado mes de julio, y que se refieren a la reducción del número de habitaciones a 68, eliminando las previstas en la planta baja para destinar ese espacio a salas de reuniones, gimnasio, aseos junto al restaurante y vestuarios del personal. En la planta del torreón se ha sustituido el gimnasio por una habitación singular.

La página web del hotel (https://palaciosolecio.com) ofrece ya la posibilidad de reservar la estancia a partir del próximo 2 de diciembre, con precios por habitación doble que oscilan entre los 148 y los 265 euros por noche, aproximadamente, en función de la categoría de la habitación, sin desayuno incluido en el precio.