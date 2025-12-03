Nuevo Futuro vuelve a celebrar su tradicional tómbola en Muelle Uno en el puente de diciembre

Y van cinco. Nuevo Futuro vuelve a celebrar su tradicional tómbola en Muelle Uno por quinto año consecutivo y será, como es tradición, en el ... puente de diciembre. Concretamente, del viernes 5 al lunes 8, en horario de 10 a 22 horas.

Estará en un local junto a la casita de Navidad cedido por Muelle Uno para que pueda llevarse a cabo este evento solidario, que recauda fondos para esta asociación y cuyos regalos están gestionados por las Antiguas Alumnas del colegio de La Asunción desde hace más de 50 años. En total habrá 6.250 obsequios, entre los que pueden encontrarse bicicletas de montaña, artículos de decoración o pequeños electrodomésticos, como microondas, planchas o freidoras de aire, entre otros.

La tómbola es una de las actividades más emblemáticas que desarrolla cada año Nuevo Futuro, y que resulta fundamental para financiar la red de casas de acogida para los niños tutelados por esta entiedad.

Las personas interesadas en colaborar podrán participar con su aportación solidaria y optar a miles de premios, entre los que destacan las muñecas que visten de forma artesanal las voluntarias de la asociación.

La Tómbola de Nuevo Futuro cuenta en esta edición con el patrocinio y colaboración del Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga, Fundación la Caixa y Muelle Uno.

Siete hogares en Málaga

Nuevo Futuro es pionera en fundar hogares para niños privados de ambiente familiar, intentando que se críen en un contexto lo más parecido a una familia. Comenzó su labor en Andalucía en 1972, año en el que abre el primer hogar en la provincia de Málaga, extendiéndose progresivamente al resto de la Comunidad. Actualmente, en Málaga cuenta con siete hogares.