Un nuevo estilo de presidenta de Comisión: Mar Torres en tono dulce La Casona del Parque Los distintos partidos convinieron, tras la primera sesión de la concejala popular, que su forma de dirigir de forma dialogante es un plus PILAR R. QUIRÓS Málaga Miércoles, 27 marzo 2019, 00:09

Esta semana se produjo el traspaso de poderes en la comisión de Derechos Sociales. Dejaba las riendas de la presidencia en funciones (vicepresidenta) la edil de Cultura, Gema del Corral, y entraba la concejala de nuevo cuño Mar Torres (que hasta hace días había sido la directora técnica de Derechos Sociales). Se da la tesitura de que Torres se sitúa esta vez por encima de la que era su directora general, Ruth Sarabia. Pero estos son los imponderables de la política:se entiende que hasta ahora ambas dos habían hecho un buen equipo en Derechos Sociales, y que se mantendrá el tanto monta, monta tanto. Lo que resulta curioso es que el alcalde Francisco de la Torre haya dispuesto que para sólo dos meses Torres ocupe la presidencia de Derecho Sociales en la comisión, lo que se podría leer como que ha querido tener un gesto con ella.

Pues bien, detrás de Raúl Jiménez (ahora en la Junta), y de Gema del Corral, Mar Torres se estrenaba con un nuevo estilo, que luego fue muy comentado. No se sabe si fue porque era su primera vez y pagaba la novatada, o porque realmente es así de dulce, pero lo cierto es que la edil de Derechos Sociales presidió una comisión que acabó siendo muy 'easy going', o lo que viene siendo muy llevadera. Se relajó un poco más con los tiempos, y les llamaba la atención a los concejales pero realmente cuando habían agotado ya el turno y casi otro más del que les correspondía. Y sí, hay que economizar el tiempo, obviamente, pero las comisiones de pleno están para limar los asuntos antes de la sesión plenaria, de ahí su nombre, así que conviene que queden claro los posicionamientos de los partidos. Si se hurta tiempo a un debate prolífico se pierde la esencia; otra cosa muy diferente es la que concierne a aquellos a los que les gusta escucharse. Pero la presidenta novata, que no edil porque ya lo fue en el pasado mandato de la Palma-Palmilla, acabará aprendiendo cuáles son estos casos, aunque sería interesante que no perdiera su esencia conciliadora. Por desgracia, la política de guante blanco es una modalidad en extinción.

La técnica de kung-fu de Ramos

Era una iniciativa del edil no adscrito Juanjo Espinosa para que se pongan en marcha cursos gratuitos de defensa personal para mujeres, una actividad que ya ofrece el Ayuntamiento como le dijo la edil de Derechos Sociales, Mar Torres, a la que Espinosa le pidió específicamente y se aprobó que se pusiera más entusiasmo en los barrios.

Pero lo curioso del asunto partió de la edil de IU-Málaga para la Gente, Remedios Ramos, que dijo saber una técnica de kung fu de autodefensa, que todos los ediles se abonaron a conocer. «Yo se la he enseñado a mis hijas (tiene tres) desde pequeñas». Así que terminó la comisión, y como prometió les hizo la técnica a algunos de los concejales. De forma sencilla, cuando el agresor le abrace, hay que meterle los antebrazos para soltarse y la vez subir la pierna y con la rodilla darle en súbitamente en los genitales. Las ediles Rosa del Mar Rodríguez y Mar Torres aún esperan la exhibición. «Es infalible», asegura la 'monitora' Ramos.