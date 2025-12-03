Un nuevo barrio de 1.300 VPO para Málaga, pendiente de un informe ambiental de la Junta

Aunque está incluida en la oficina aceleradora de proyectos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, la actuación para construir un nuevo barrio de más de ... 1.300 VPO para Málaga en los suelos de Buenavista, entre la autovía del Guadalhorce y la antigua carretera de Cártama, no termina de escapar de las demoras de la burocracia. Fue en julio del año pasado cuando Sepes, la entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Vivienda, presentó ante Urbanismo el proyecto para urbanizar estos terrenos con destino a la construcción de 1.362 viviendas protegidas. Sin embargo, el Consistorio puso algunos reparos al diseño de la transformación de los suelos, que fue modificado por el Gobierno y vuelto a presentar un año después, el pasado mes de julio.

Sin embargo, la administración estatal no dispone aún de luz verde por parte del Ayuntamiento para poder activar las obras de urbanización de este espacio de 27,42 hectáreas. Según ha podido conocer SUR, el motivo de este retraso es que la delegación de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente no ha emitido aún una autorización ambiental unificada que debe recibir el expediente para que pueda ser refrendado por el Consistorio, que lo remitió a ese departamento regional el pasado 9 de septiembre.

A consultas de este periódico, fuentes de la delegación del Gobierno andaluz en Málaga han señalado que está previsto que esa autorización ambiental se emita este mes de diciembre. «Antes de final de año estará emitida», han asegurado. De ello depende que pueda desbloquearse una operación de vivienda protegida que fue programada hace más de 25 años y que todavía no se ha ejecutado.

En concreto, fue en el año 1999 cuando las administraciones estatal y local pactaron llevar a cabo una actuación residencial en los terrenos de Buenavista, al oeste de los suelos de Amoniaco (Cortijo Merino). Sin embargo, es ahora cuando esta intervención encara su ejecución por parte de la empresa estatal de vivienda, tras planearse como apoyo residencial de la fallida Expo para el año 2027, que también iba a desarrollarse en este sector.

Con un presupuesto de 33.590.759 euros y un plazo de ejecución de 20 meses una vez que se contraten las obras, la intervención prevé habilitar un total de 14 parcelas para construir las viviendas protegidas a las que se sumarán 48.923 metros cuadrados de zonas verdes. La mayor parte de los edificios serán de planta baja más tres y ático, exceptuando los previstos en dos de las parcelas, que serán de planta baja más cuatro más ático.

Además, se ha reservado un suelo para uso comercial (1.904 metros cuadrados), otro para equipamiento deportivo (11.870 metros cuadrados), otro para uso social (3.296 metros cuadrados) y dos parcelas para uso escolar de 2.825 y 14.357 metros cuadrados, respectivamente.

Paso sobre la autovía del Guadalhorce

El proyecto incluye varias actuaciones para hacer viable la movilidad de los futuros residentes en estas viviendas, que se sumarán a las 1.250 que se van a levantar en los suelos de Cortijo Merino, cuyas obras de urbanización ya están avanzadas. Una de ellas es la construcción de una glorieta de 98 metros de diámetro para facilitar la conexión con la avenida de Ortega y Gasset (antigua carretera de Cártama), cuyo desdoblamiento lleva años pendiente y sin ejecutarse pese a los diferentes proyectos residenciales y logísticos que se han ejecutado y que se están materializando en esta zona.

Asimismo, se ha previsto un paso sobre la autovía del Guadalhorce para comunicar este ámbito con las nuevas urbanizaciones que se están realizando al oeste del campus de Teatinos. Este paso, cuya financiación corresponderá a los promotores de la zona, forma parte de las cargas externas del Plan Especial de Infraestructuras Básicas (PEIB). En total, esas cargas ascienden en este caso a aproximadamente 1,85 millones de euros. Las aguas pluviales procedentes del norte de la urbanización se llevan a desaguar al arroyo Merino mediante un canal a cielo abierto. De igual modo, se han proyectado dos depósitos enterrados de almacenamiento de aguas pluviales para que ese sobrante no se pierda y poder reutilizarlo para el riego.

El proyecto de urbanización de estos suelos, que reservará un espacio para un futuro trazado de un metro ligero que conecte todo este ámbito de la capital, prevé habilitar 689 aparcamientos en superficie más 24 plazas para personas con movilidad reducida. El movimiento de tierras incluirá el desmantelamiento de un tramo de un kilómetro de un antiguo oleoducto soterrado que servía para el transporte de crudo entre las instalaciones de Repsol en Málaga y la refinería de Puertollano en Ciudad Real.

En cualquier caso, todavía quedan años para la construcción de estas 1.300 VPO, que forman parte de un plan estatal que busca promover suelo para pisos protegidos a precios asequibles. En concreto, según han señalado desde Sepes, estos pisos serán construidos y gestionados por la nueva empresa pública estatal de suelo y vivienda asequible que ha proyectado el Ministerio de Vivienda.