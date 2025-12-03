Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ubicación de los terrenos de Buenavista, al sur de la autovía del Guadalhorce. Sur

Un nuevo barrio de 1.300 VPO para Málaga, pendiente de un informe ambiental de la Junta

La delegación de Medio Ambiente prevé emitir en este mes la autorización para que el Ayuntamiento pueda aprobar la urbanización de Buenavista

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 08:22

Comenta

Aunque está incluida en la oficina aceleradora de proyectos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, la actuación para construir un nuevo barrio de más de ... 1.300 VPO para Málaga en los suelos de Buenavista, entre la autovía del Guadalhorce y la antigua carretera de Cártama, no termina de escapar de las demoras de la burocracia. Fue en julio del año pasado cuando Sepes, la entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Vivienda, presentó ante Urbanismo el proyecto para urbanizar estos terrenos con destino a la construcción de 1.362 viviendas protegidas. Sin embargo, el Consistorio puso algunos reparos al diseño de la transformación de los suelos, que fue modificado por el Gobierno y vuelto a presentar un año después, el pasado mes de julio.

