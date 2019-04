Así será la nueva Villa Maya La construcción que reemplazará a la histórica casa que ha sido derribada emulará su arquitectura, incluida la cubierta de tejas, y reutilizará su puerta principal de entrada. / SUR La vivienda, promovida por una pareja que compró la parcela en 2016, emulará la arquitectura de la histórica casa que ha sido demolida en El Limonar JESÚS HINOJOSA Málaga Domingo, 7 abril 2019, 01:00

Después de unos años trabajando fuera, en Estados Unidos, Ignacio y Elena pensaron que ya había llegado el momento de regresar a su ciudad, a Málaga, para asentarse en su tierra y formar una familia. Estaban buscando una vivienda unifamiliar y visitaron varios portales inmobiliarios por Internet hasta que les llamó la atención la venta de una antigua casa en El Limonar y decidieron que ese podría ser su hogar. La compraron y cuando buscaron su localización en Google para compartirla con sus familiares y amigos algo les dejó perplejos. «Nos salió una información sobre la historia de la casa que no conocíamos pero que hizo que nos sintiéramos más orgullosos aún de haberla adquirido para rehabilitarla», relata Elena. Acababan de comprar Villa Maya, la vivienda que fue residencia del diplomático Porfirio Smerdou Fleissner durante los años treinta del pasado siglo, un personaje que albergó en esta casa a cientos de refugiados durante la Guerra Civil.

Porfirio ocupó el consulado honorario de México en Málaga desde 1931 y, como gozaba de buenas relaciones con las autoridades republicanas, se dedicó a proteger a personas que, por su identificación social e ideológica con los partidos derechistas, corrían peligro. Así, se esforzó en obtener pasaportes y salvoconductos para varios cientos de malagueños y sus familias. Al mismo tiempo, acogió en Villa Maya a un grupo de hasta sesenta refugiados, a los que protegía aplicando un peculiar derecho de asilo con la complicidad del gobernador civil. Se estima que unas 580 personas de ambos bandos se beneficiaron de su intervención.

El proyecto de la villa en contraste con la antigua

A Elena e Ignacio les pareció una historia preciosa. Por eso, cuando contrataron los servicios de los arquitectos Alfonso Andrés Luna y Aarón Pérez, les pidieron que redactaran un proyecto conservando la fachada principal de la casa y una lateral, y ampliándola hacia la parte posterior del jardín, donde harán una piscina. Así lo hicieron y así lo presentaron en la Gerencia Municipal de Urbanismo. Sin embargo, al superar los parámetros establecidos para lo que está considerado legalmente como rehabilitación de un edificio, el Ayuntamiento les instó a presentar un proyecto de nueva construcción que implicaba el derribo de la vivienda, que no contaba con protección arquitectónica. Hasta en dos ocasiones tuvieron que presentar su diseño para dar cumplimiento a los reparos de Urbanismo.

Así, finalmente a finales del año pasado obtuvo licencia de obras el proyecto de la nueva vivienda, a cuyos planos ha podido tener acceso este periódico para comprobar que su arquitectura recordará la que fue derribada el pasado 18 de marzo pese a los intentos de particulares y de grupos políticos por impedirlo. «Nosotros siempre quisimos conservarla, pero no nos dejaron», recuerda Ignacio, quien remarca que «no hemos hecho nada que no nos hayan autorizado». Según relató, llegó a escribir por redes sociales al actor Antonio Banderas por si podía interesarse por rodar alguna película sobre la historia de la casa y al periodista Diego Carcedo, autor en 2003 del libro 'El Schindler de la Guerra Civil', «pero nadie nos contestó». En cambio, sí fue posible el rodaje de un documental en la vivienda, antes de su desaparición, patrocinado por la Fundación Málaga.

«Nosotros siempre quisimos conservarla, pero no nos dejaron», afirman los dueños

Tampoco fueron fructuosos los intentos de Félix Álvarez Martín para conseguir que la Junta de Andalucía protegiera la casa y la incluyera en el «Inventario de lugares de la memoria democrática de Andalucía», pese a que lo solicitó formalmente en 2017; y de la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, quien solicitó el pasado enero que se frenara la demolición tras conocer que había sido autorizada en diciembre del año pasado. Un reciente informe de la Gerencia de Urbanismo del pasado 25 de marzo, una vez consumada la demolición, remarca que la licencia de obras fue concedida conforme a ley y que este tipo de permisos urbanísticos se otorgan o se deniegan «conforme al planeamiento en vigor al tiempo de su tramitación, pero nunca conforme a un planeamiento futuro».

Misma puerta

Pese a este cúmulo de circunstancias, Elena e Ignacio, veterinaria e ingeniero de telecomunicaciones de profesión, de 35 y 41 años, respectivamente, no pierden la ilusión por ver levantada pronto su nueva vivienda, diseñada para recordar la arquitectura de la ya mítica Villa Maya (incluida cubierta de teja tradicional), de la que han conservado la puerta de entrada y una antigua chimenea para restaurarlas y recolocarlas en la nueva construcción, que ya está en marcha. También reutilizarán la placa de mármol que señalaba el nombre de la casa con la palabra 'Maya' y reproducirán la que marcaba 'Villa', que ha sido robada. «En 80 años nadie se ha interesado por esta casa, no entendemos el revuelo que se ha generado», apunta Elena quien admitió que se ha puesto en contacto con el alcalde, Francisco de la Torre, y el coordinador de Urbanismo, José Cardador, para analizar posibles medidas que sirvan para recordar la historia de este sitio. Una de las que parece más clara es la instalación de una placa, pero también se está barajando una ampliación de la acera que estos particulares no quieren que sea a costa del espacio de la parcela que tanto esfuerzo económico les ha costado para adquirir y levantar en ella el hogar en el que poder desarrollar una familia junto a sus dos hijos pequeños, un niño de tres años y medio y una niña de apenas cinco meses.

Los cuatro, y un perro, volverán a dar vida a un lugar en el que, aunque ya no existe la vivienda original, quedará marcado para siempre por la emotiva historia de solidaridad del que fue uno de sus inquilinos, ya que la casa nunca estuvo en propiedad Porfirio Smerdou. Su última arrendataria fue una anciana de avanzada edad con un contrato de alquiler del año 1941 a la que Elena e Ignacio permitieron permanecer en la vivienda hasta que falleció, después de comprar la casa en junio de 2016. Sus propietarios anteriores eran dos hermanos que la heredaron de su madre y ésta a su vez de un hermano soltero.

Ahora la historia empieza a escribir un nuevo capítulo para esta parcela del número 19 de la calle República Argentina, un rincón de El Limonar marcado ya para siempre por la memoria del Schindler de Málaga.