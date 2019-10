La nueva ordenanza prohibirá a los patinetes circular por la vías con más tráfico de Málaga Patinetes aparcados en una zona reservada para estos en el Centro. / SUR El borrador de la normativa incluye la prohibición expresa de circular por la denominada Red Básica, por lo que tendrán que buscar rutas alternativas pero siempre por la calzada IGNACIO LILLO Málaga Martes, 8 octubre 2019, 10:02

El borrador de la nueva ordenanza de Movilidad de Málaga incluye un punto que ya está siendo polémico para los usuarios particulares y las empresas de alquiler. Y es que, si se mantiene en su redacción actual, una vez que entre en vigor los patinetes y el resto de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) tendrán prohibido circular por las vías de más tráfico, que se engloban en la denominada Red Básica, esto es, las arterias principales de la capital.

El pilar principal del texto normativo es que estos usuarios tienen que salir de las aceras y de los paseos marítimos, para no estorbar a los peatones. Por lo que los usuarios ya denuncian que en algunos casos se quedan prácticamente sin alternativas para circular, y ponen como ejemplo el recorrido para ir hacia Pedregalejo, una de las rutas más frecuentadas por los patinadores, y donde en algún momento habrá que pisar una vía de este tipo.

El concejal de Movilidad, José del Río, reconoce la prohibición contemplada de entrar en la Red Básica y lo justifica en la necesidad de «proteger» a los que circulan en patinete. «Por esas vías se circula con más rapidez y hay más trafico, no permitir que vayan por allí significa salvaguardar la integridad física de los que utilizan los patinetes».

El edil acepta la sugerencia que le ha transmitido la Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal (Ampem) y estudiará que, «en la medida de lo posible» el carril derecho esté limitado a 30 Km/h y que se pueda utilizar por patinetes, «pero inicialmente los usuarios de VMP tendrán que buscar recorridos alternativos a la red básica, y tendremos que ver cómo se desarrolla». Del Río reiteró que su objetivo principal es «proteger al peatón» y sacar los patinetes de las aceras y los paseos marítimos. «Tenemos que trabajar en mejorar la red de carriles bici, son pasos que tenemos que ir dando», admitió.

Arrinconados

Por su parte, Ángel Terrón, copresidente de Ampem, tras mantener una reunión con el concejal, indicó que la ordenanza tiene aspectos positivos, como el hecho de permitir la circulación por la calzada y la propuesta de reducir la velocidad máxima a 30 km/h en las calles de una sola dirección o de un carril por sentido. Pero, a renglón seguido, puso de relieve que la prohibición de usar la Red Básica por estos vehículos «es un problema porque no hay alternativas reales», aunque el Ayuntamiento tenga la intención de desplegar nuevos carriles bici. «Si nos prohíben circular por las vías principales nos dejan arrinconados, por ejemplo en Juan XXIII, y hacia Pedregalejo y El Palo no se podría ir, aunque vayas por Reding tendrías que cruzar en algún momento por la Red Básica», critica. «Hay una prohibición de facto para circular porque no podemos estar pendientes de un mapa para ver por dónde si podemos y no podemos ir, que es por la mayor parte de las vías principales».

«Necesitamos una alternativa para poder circular, con esta ordenanza no habrá una equiparación real al resto de vehículos, ni mucho menos», añadió, y emplazó al colectivo a presentar alegaciones en el plazo que se abrirá en breve. Por ello, recordó una de las principales propuestas de la asociación, como es la reserva de un carril en la Red Básica, el más pegado a la acera, para que todos los vehículos circulen a 30 Km/h como máximo, y así permitir la entrada de los VMP y el paso de las bicis con mayor seguridad.