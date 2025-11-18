Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los operarios colocan los primeros medallones luminosos en la calle Larios. Salvador Salas

La nueva iluminación de Navidad de Málaga ya se puede ver en la calle Larios

Los operarios de Ximénez Iluminación comienzan a colocar los medallones luminosos que coronan la estructura de la céntrica vía

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:15

Comenta

La nueva iluminación navideña de la calle Larios comienza a tomar forma. Los medallones luminosos con escenas de la Natividad que coronarán las columnas ya ... han comenzado a instalarse en toda la vía. La estructura que están montando los trabajadores de Ximénez Iluminación se completará con 16 estrellas, 32 columnas laterales y 32 estelas o ráfagas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Colisión frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro: hay once heridos, uno de ellos grave
  2. 2 La kamikaze que provocó un grave accidente en Mijas quintuplicaba la tasa de alcohol
  3. 3 Una masa de aire ártico dejará un tiempo invernal esta semana: así afectará a Málaga
  4. 4 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
  5. 5

    El Málaga, decidido a despedir este martes a Sergio Pellicer
  6. 6 Investigan una oleada de robos en viviendas rurales de Torrox armados con cuchillos y pasamontañas
  7. 7 Las novedades de la Torre del Puerto de Málaga: orientación, materiales e integración del dique de Levante
  8. 8 Primera subida en los embalses desde mayo: la borrasca Claudia deja agua para un mes en Málaga
  9. 9 Tiroteo con tres heridos de una familia rival en Palma-Palmilla: el Supremo ratifica la pena de 27 años
  10. 10 El educador detenido en Málaga por supuestas agresiones sexuales a tres menores fue despedido del centro de acogida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La nueva iluminación de Navidad de Málaga ya se puede ver en la calle Larios

La nueva iluminación de Navidad de Málaga ya se puede ver en la calle Larios