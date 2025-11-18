La nueva iluminación de Navidad de Málaga ya se puede ver en la calle Larios

La nueva iluminación navideña de la calle Larios comienza a tomar forma. Los medallones luminosos con escenas de la Natividad que coronarán las columnas ya ... han comenzado a instalarse en toda la vía. La estructura que están montando los trabajadores de Ximénez Iluminación se completará con 16 estrellas, 32 columnas laterales y 32 estelas o ráfagas.

El alumbrado navideño de Málaga se estrenará el próximo viernes 28 de noviembre y, entre sus principales novedades, se encuentra la nueva iluminación de la calle Larios. Tras tres años decorada con ángeles celestiales, esta Navidad se estrenará el diseño denominado 'Natividad de luz'.

Además del de Larios, las calles perpendiculares también contarán con nuevos motivos decorativos en sintonía con el diseño principal, creando un conjunto armónico que realzará la experiencia navideña en todo el entorno. Los medallones de calle Larios y de las calles adyacentes van a representar el misterio de la Natividad en varias imágenes.

Como ya es tradición en la ciudad, las luces de la calle Larios 'bailarán' al ritmo de la música gracias a un espectáculo de luces y sonido que se repetirá todos los días hasta el próximo 5 de enero en tres pases: a las 18.30, 20.30 y 22 horas.

Este año, el Centro Histórico y zonas emblemáticas de Málaga contarán con más de 2,7 millones de puntos LED con una tecnología propia que reduce la contaminación lumínica hasta en un 93% y permite un ahorro energético de hasta un 60% con respecto a elementos tradicionales. El presupuesto para el Centro asciende hasta 1,5 millones de euros, la misma cifra que el año pasado.

De momento se desconoce el nombre de la persona que se encargará de encender la Navidad ni las canciones que sonarán en los diferentes espectáculos. Respecto a lo primero, la concejala de Fiestas, Teresa Porras, anunció durante la presentación de la campaña que «este año será un tema especial».