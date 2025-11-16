Novedades en el parque de Martiricos: una pista multideporte y 200 nuevas plazas de aparcamiento

El Ayuntamiento de Málaga, a través del distrito Palma-Palmilla, dotará al parque de Martiricos de una nueva zona deportiva y acondicionará un total de ... 215 nuevas plazas de aparcamiento en distintas zonas del distrito. Las actuaciones cuentan con un presupuesto de 575.536,60 euros y forman parte del contrato de servicio de conservación, mantenimiento y mejora de los espacios públicos. También se están realizando trabajos de mejora del acerado y accesos a viviendas en distintas barriadas del distrito.

En cuanto al equipamiento deportivo, en el parque de Martiricos se está sustituyendo el suelo actual por uno de hormigón para acondicionar parte de este espacio como pista multideporte para la práctica de fútbol sala, baloncesto y voleibol. Asimismo, Parques y Jardines está trabajando en un proyecto para sustituir los elementos del parque infantil y la instalación de elementos biosaludables.

Nuevos aparcamientos

En cuanto a los nuevos aparcamientos, la parcela ubicada entre las calles Máximo Gorki y Simón Bolívar se está acondicionando para la creación de un centenar de plazas. También se está trabajando en el espacio entre las calles Joaquín Gaztambide y Alejandro Pushkin con capacidad para 50 vehículos y en la parcela situada entre las calles Debussy y Jane Bowles, que también contará con medio centenar de aparcamientos. Por último, en la avenida de Martiricos se están eliminando los bordillos y alcorques vacíos para contar con 15 plazas de aparcamientos en línea.

Otros trabajos que se están realizando en el distrito son la conservación del acerado en el entorno de la glorieta Conrad Adenauer, la avenida Martiricos, las calles Cabriel, Alonso Cruzado, la barriada 720 Viviendas y en el perímetro de la pista deportiva de la calle Guadalén.

Por otro lado, en la barriada de Las Erizas, se está acondicionando el asfalto desde el paso del arroyo hasta la zona de viviendas y en el camino de Vendo Miel, en la subida a los Verdiales, se están arreglando los carriles. Además, se están reformando las barandillas en la barriada de La Palma. Por último, en la calle Arlanzón, se están instalando bolardos y bancos para evitar la circulación de vehículos en el espacio comunitario entre los edificios.