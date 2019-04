Elecciones Municipales 26M Noelia Losada será la número 2 de la lista de Cs al Ayuntamiento de Málaga Noelia Losada / SUR La abogada y exmilitante de UPyD se incorpora como fichaje a la lista que lidera Juan Cassá, en la que también se estrena como número cinco el exárbitro de fútbol profesional José Luis Paradas ANA PÉREZ-BRYAN Málaga Martes, 23 abril 2019, 14:01

Tras la confirmación, hace unas semanas y a cargo del Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos, de que Juan Cassá repetirá como número uno de la formación naranja a la alcaldía de Málaga, el partido ha dado luz verde in extremis al resto de los candidatos que acompañarán al cabeza de lista en las municipales, una decisión que coincide con el cierre del plazo legal (anoche a las doce) para que los partidos que quieran concurrir a los comicios locales presenten sus nombres ante la Junta Electoral.

Según ha podido saber SUR de fuentes cercanas a la organización del partido, la lista del partido naranja para concurrir a los comicios del próximo 26 de mayo incorpora como fichaje de última hora y en el número 2 de la lista a la abogada en ejercicio afincada en Málaga Noelia Losada, procedente del ámbito privado a pesar de que no es un rostro desconocido para la política local. En este sentido, Losada estuvo vinculada al partido UpyD y participó en las elecciones autonómicas de 2015 como número dos por el partido de Rosa Díez en Málaga en una candidatura que encabezó Martín de la Herrán pero que se quedó sin representación en el parlamento andaluz. También fue candidata con la misma formación al Parlamento europeo. Se da la circunstancia, además, de que Losada compartió filiación política en UPyD con Gonzalo Sichar, quien luego se sumó al partido naranja como candidato a las municipales de 2015 pero que rompió relaciones con la formación hace unas semanas de manera abrupta debido a los desencuentros que ha mantenido con sus compañeros en la Casona a lo largo de toda la legislatura, en especial con el propio Cassá. Las coincidencias entre ambos no sólo se refieren a la militancia previa en UPyD y posterior salto a Cs, sino que Losada asumirá el número dos de la lista al Ayuntamiento, el mismo puesto que en 2015 ocupó Sichar.

Tras Cassá y Losada, el número 3 de la candidatura de Cs al Ayuntamiento de Málaga es para Alejandro Carballo, actual viceportavoz del grupo municipal y cuyo nombre sonaba en todas las quinielas en puestos de salida por su intenso trabajo en estos últimos cuatro años. Carballo, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, desempeña en la actualidad el cargo de secretario provincial de Comunicación de Cs en Málaga y se mantiene en el número 3 de la candidatura con respecto a las elecciones de 2015.

El número 4 de la lista del partido naranja lo ocupa María Jesús Palacios, economista especializada en Dirección Financiera que en los últimos tiempos ha ejercido como vocal de Cs Málaga en el Distrito Centro. Su estreno en la lista del partido naranja estambién un espaldarazo a su apoyo y trabajo a favor del grupo municipal que ha liderado Cassá en esta legislatura.

Pero la sorpresa de Losada en la candidatura de las municipales como número 2 no es la única, ya que el puesto 5 será para José Luis Paradas, reconocido árbitro malagueño de Primera División ya retirado: en este caso se da la circunstancia de que Paradas fue confirmado hace unas semanas como número 4 de la candidatura que encabeza Guillermo Díaz al Congreso de los Diputados, aunque las posibilidades de que Paradas se haga con un acta en la Cámara Baja no parecen muy sólidas. No así en el caso del Ayuntamiento, ya que las encuestas que maneja el partido para la capital avanzan una horquilla de entre cuatro y seis concejales, por lo tanto el exárbitro tendría garantizada su acta de edil. De otro lado, Paradas se ha mantenido vinculado a la actividad privada desde que abandonó la primera línea del deporte de élite, pero su cercanía al partido que lidera Albert Rivera ya quedó confirmada en las pasadas elecciones autonómicas cuando cerró simbólicamente las listas que presentó el partido al parlamento andaluz.