Nacho López: «El Gobierno ya está estudiando cómo solventar los problemas en la AP-7»

La Alameda, el programa que dirige y presenta el director de SUR, Manolo Castillo, en 101TV y SUR.es, volvió a convertirse en escenario de ... debate sobre las grandes asignaturas pendientes de Málaga. El diputado del PSOE en el Congreso, Nacho López, pasó por el programa para hablar sobre el atasco diario en la AP-7 y la recién aprobada ley de movilidad. «Yo también voy en ese coche, no me lo tiene que contar nadie», recordó, antes de lanzar el mensaje que más esperan miles de conductores: «El Gobierno ya está estudiando cómo solventar los problemas en la AP-7».

Antes de entrar en carreteras, López se detuvo en el proyecto del rascacielos en el dique de Levante. Reiteró la posición crítica del PSOE malagueño: «Es una torre que, por la altura, la dimensión y el uso que tiene, no está en el lugar adecuado». A su juicio, los beneficios no compensan el impacto sobre la imagen del puerto. «Para que sea interés general, tiene que haber un interés generalizado, y yo no veo que la mayoría de la ciudadanía quiera esa torre», subrayó. Al mismo tiempo, admitió que el proyecto cuenta con aval institucional de Ayuntamiento y Junta, lo que hará más complejo el desenlace.

El bloque central de la entrevista se centró, sin embargo, en la saturación de la AP-7 y los accesos a la zona este. El presentador le puso voz a la queja de miles de malagueños que cada día quedan atrapados en un embudo «que va para largo». López no se escondió: «No se hacen carreteras de un día para otro. Yo no puedo venir de Madrid con una autovía en la mochila». Rechazó la idea de una solución inmediata, pero insistió en que el Ejecutivo central «ya ha tomado la decisión política de intervenir» en la Costa del Sol.

«No se hacen carreteras de un día para otro. Yo no puedo venir de Madrid con una autovía en la mochila»

Por otro lado, el diputado explicó que hay un estudio informativo en marcha que se completará «en dos o tres meses» y que será el que marque las alternativas sobre la mesa. «Nos va a decir qué soluciones de infraestructura de carretera son posibles: un tercer carril, una nueva vía, una combinación de ambas o un carril bus VAO que acompañe a esas opciones», detalló. «Eso no lo decide un político, lo deciden los ingenieros analizando tráfico, terreno e intensidades. La decisión política ya está tomada: actuar. Ahora toca que los técnicos digan cómo», remarcó.

Medidas a corto y medio plazo

López diferenció entre medidas a corto y a medio plazo. Para lo inmediato, fue claro: «Si queremos aliviar, no digo solucionar, aliviar, lo único que se puede hacer de un día para otro es mejorar el transporte público». Señaló directamente a la Junta de Andalucía: «El competen­te en el transporte que discurre dentro de la comunidad es la Junta. Málaga es de los sitios de España con menor uso de transporte público, no llegamos ni al 10%, cuando en áreas similares ronda el 30%». A su juicio, parte del problema está en las frecuencias y el diseño de las líneas: «Si tú ofreces un servicio eficiente, con mucha frecuencia y conexiones directas desde varios puntos, mucha gente se lo empezaría a plantear».

El diputado defendió que no basta con pedir más carriles sin abordar el modelo de movilidad: «No porque se grite mucho que hace falta una carretera nueva va a llegar antes», dijo, al tiempo que reclamó a la Junta que «deje de quejarse y ponga recursos» para reforzar autobuses interurbanos y estudiar la llegada del metro a la zona este. «Los servicios de transporte se pueden poner de un día para otro, y eso sí está en su mano», insistió.

Preguntado por soluciones como un carril reversible, admitió que se ha planteado, pero que los técnicos muestran reservas: «Con la intensidad actual, si dejamos solo un carril en un sentido, podríamos trasladar el colapso de un lado a otro». Recordó además las dificultades físicas de la traza: «Tenemos el mar a un lado y la montaña al otro. Es un terreno muy complicado, no es tan sencillo como dibujar una línea en un mapa».

Pese al tono crítico, quiso enviar un mensaje de cierta tranquilidad a los usuarios de la AP-7: «El Gobierno de España ya ha decidido actuar en toda la Costa del Sol, de punta a punta, en ferrocarril y en carretera». Ahora, añadió, «es tiempo de que los ingenieros digan cuánto, cómo y por dónde». Mientras tanto, reclamó cooperación institucional: «Lo razonable sería que todas las administraciones se sentaran en la misma mesa, acordaran un paquete de medidas y dejaran la bronca para otro sitio. Porque la caravana la sufrimos todos».