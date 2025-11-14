Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Nacho López en una de sus intervenciones en La Alameda. Ñito Salas
'La Alameda'

Nacho López: «El Gobierno ya está estudiando cómo solventar los problemas en la AP-7»

El diputado socialista asegura que el Ejecutivo ya analiza soluciones para la zona este, mientras pide a la Junta más autobuses y mejores frecuencias

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:33

Comenta

La Alameda, el programa que dirige y presenta el director de SUR, Manolo Castillo, en 101TV y SUR.es, volvió a convertirse en escenario de ... debate sobre las grandes asignaturas pendientes de Málaga. El diputado del PSOE en el Congreso, Nacho López, pasó por el programa para hablar sobre el atasco diario en la AP-7 y la recién aprobada ley de movilidad. «Yo también voy en ese coche, no me lo tiene que contar nadie», recordó, antes de lanzar el mensaje que más esperan miles de conductores: «El Gobierno ya está estudiando cómo solventar los problemas en la AP-7».

