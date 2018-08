La UD Mortadelo denuncia llevar más de un año sin agua para regar el césped Un miembro del club riega el campo de forma manual con una pequeña manguera. / Francis Silva Aseguran que el pozo del que se abastecían se ha secado y que los niños sufren quemaduras y golpes de calor por las altas temperaturas JUAN SOTO Málaga Viernes, 10 agosto 2018, 00:24

Quemaduras, golpes de calor, mareos… La Unión Deportiva Mortadelo se ha quedado sin agua para regar el campo en el que entrenan y compiten más de 300 niños de diferentes edades. Los responsables del equipo de fútbol ubicado en Cruz de Humilladero denuncian llevar más de un año sin poder regar el césped artificial, lo que está originando problemas de salud a los menores. El secretario del equipo, Juan Navarrete, explica que los problemas comenzaron a principios de la pasada temporada porque el pozo freático del que se abastecían se secó y aún nadie del Ayuntamiento ha sido capaz de darles una solución satisfactoria.

Pese a tratarse de césped artificial, el agua es fundamental en este tipo de instalaciones porque ayuda a refrescar el terreno de juego y reducir el calor que se concentra entre el caucho y la superficie. «Tenemos un informe en el que se detalla que el césped alcanza los 69 grados, una temperatura en la que no es seguro jugar al fútbol», dice el secretario. Y eso por no hablar del caucho que está debajo, que en otros países se está sustituyendo por otros materiales que retienen menos el calor. «El Ayuntamiento se ha dado cuenta de que ese material no es positivo y los nuevos campos ya no los van a hacer con caucho», apunta.

Emasa instala contadores para regar con agua potable de forma provisional

Los responsables del campo explican que el problema ya comienza a pasarles factura porque los padres no quieren llevar a sus hijos al club y hasta el campus 'Samu Castillejo' que han celebrado este verano por segundo año consecutivo ha contado con una baja participación. «Los padres quieren poner denuncias por la falta de seguridad para los niños», avanza el secretario del club, quien tras más de un año recibiendo largas quiere pasar a la acción. «Los padres ya están hablando de cortar la carretera y de realizar medidas de presión porque están jugando con la salud de sus niños», opina.

En el último escrito enviado al Ayuntamiento, fechado el pasado 27 de julio, los dirigentes de la UD Mortadelo pedían al responsable de Deportes, Luis Verde, que les informara de forma urgente sobre «los detalles del tipo de actuación que vais a llevar cabo con respecto a la red de riego y la falta de agua, así cómo el plazo de ejecución que os llevarán los trabajos», ya que se han encontrado con que muchos padres piensan que la situación no se resuelve por la dejación del club.

Los padres quieren movilizarse y denunciar al Ayuntamiento por falta de seguridad

Al parecer, el problema surge porque el pozo en cuestión, que también utilizan los operarios de Parques y Jardines para la limpieza de Cruz de Humilladero, se ha secado y de él apenas sale ya fango. Por ello, el responsable del área de Deportes explica que se están realizando diferentes actuaciones para regar el campo con agua potable de forma provisional. «No es lo suyo, pero es la única solución», apunta. Verde explica que la semana pasada ya se pusieron los contadores de Emasa y que la intención es que se pongan ya en marcha de inmediato.

De forma paralela, reseña que Emasa ya ha redactado un proyecto definitivo para traer agua desde otro pozo que hay en la zona de la Carretera de Cádiz, aunque la actuación está presupuestada en más de 60.000 euros y pendiente de ser aprobada dentro de las obras financieramente sostenibles. Mientras esta actuación llega, el agua que se gaste para el refresco del campo será abonada por la propia empresa municipal de aguas Emasa.

No obstante, Luis Verde explica que el agua sólo debe utilizarse para refrescar el campo antes de usarlo, ya que este tipo de instalaciones no deben ser regadas. Y por ello añade que lo mejor es que no se utilicen cuando hace mucha calor. «En épocas de calor no es bueno utilizar el campo», sentencia.