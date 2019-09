Crónica política Y otra vez en modo campaña electoral SUR El PP de Málaga inicia el curso político con el convencimiento de que habrá nuevas elecciones generales y Bendodo reactiva a los equipos de trabajo MATÍAS STUBER Martes, 3 septiembre 2019, 00:57

El PP de Málaga arranca el nuevo curso político como lo dejó en mayo: en modo campaña electoral. Elías Bendodo reunió este lunes a la cúpula provincial del partido en el primer comité de dirección después del verano, y trasladó a los suyos que estén preparados porque el partido ya trabaja con el horizonte de una repetición electoral el próximo 10 de noviembre. Un supuesto que gana peso con cada hostilidad que se dedican los dirigentes del PSOE y Podemos en público. «Tenemos una intensa agenda de cara a las próximas elecciones», explicó el presidente los populares malagueños en la comparecencia posterior al comité de dirección ante los medios de comunicación.

Bendodo volvió a insistir en que el PP no quiere nuevas elecciones y trasladó toda la responsabilidad de la actual inestabilidad a Pedro Sánchez, al que culpó de pasearse con la calculadora electoral. De puertas para dentro, sin embargo, hay miembros del PP de Málaga que admiten que se les brindaría una oportunidad seductura: la de resarcirse del 28-A en tiempo récord. Las generales supusieron un desplome a nivel nacional y la situación para el PP de Málaga, sacando solo dos diputados, no fue mejor. Las elecciones municipales volvieron a insuflar confianza. «Obtuvimos el 75% del apoyo electoral en mayo», recordó un Bendodo que está convencido de poder obtener un mejor resultado en noviembre del que se sacó en abril. Hay varios argumentos a su favor. El fracaso de la izquierda de articular un gobierno hacen previsible un descenso en la participación, lo que siempre juega a favor de los intereses del PP. Vox ya no tiene el lustre brillante de la novedad y los populares podrían crecer a costa del partido de Santiago Abascal. Por otro lado, la situación de inestabilidad política parece favorecer la vuelta de los votantes al bipartidismo y en el PP confían en recuperar a parte del electorado que se le ha ido a Ciudadanos.

Si el próximo 22 de septiembre no hay acuerdo para investir a Sánchez y el Rey disuelve el Congreso, todo es posible. Las encuestas siguen dando ventaja al PSOE, pero nadie se atreve a hacer predilecciones. En este clima de incertidumbre generalizado, una de las claves está en el manido relato. El del PP está claro y Bendodo ofreció un primer anticipo: culpar a Sánchez de la actual situación de ingobernabilidad del país y ofrecer al PP como única solución a una situación sobrevenida y no deseada. «El PP de Málaga está preparado por si hay un proceso electoral el próximo noviembre. No lo deseamos. Creemos que la gente está harta de que le volvamos a dar un mensaje de inestabilidad, y que el socialismo no haya sido capaz de articular un gobierno», aseveró Bendodo. Luego, puso empeño en consolidar y personificar la culpa de una posible repetición electoral en Sánchez. «Es el primero que quiere elecciones porque cree que le favorece electoralmente. Pero eso está por ver. La gente no es tonta y castiga realizar otro proceso electoral y otro gasto innecesario», abundó.

Otro elemento que juega a favor del PP con respecto a sus competidores en el espectro del centroderecha está en su propia estructura y en su capacidad para reactivar de forma inmediata a sus equipos electorales y articular una campaña por toda la provincia. Miembros de la dirección del PP de Málaga confirmaron que estos equipos «están más que rodados» para ejercer como auténticas lanzaderas. En el anterior ciclo electoral, el PP de Málaga agrupó a las elecciones generales y municipales, y designó a Manuel Marmolejo como coordinador general de campaña. Carolina España, actual diputada, fue designada por Bendodo como coordinadora específica para las elecciones generales. Según las fuentes consultadas, ambos volverían a tener un elevado grado de responsabilidad en una hipotética campaña. Una modificación legal del artículo 99.5 de la Constitución en 2016 reduciría la misma a ocho días.

Hay otra arista de especial interés. Una repetición de las elecciones obligaría a los partidos a elaborar de nuevo listas electorales para el Congreso y el Senado. Un trance que no permite la relajación y siempre eleva la tensión interna. En un principio, se esperan listas electorales similares. Eso no quita que siempre hay espacio para algunos recuadres y reajustes. La lista al Congreso del PP de Málaga es la que más se presta a pergeñar cambios. A priori. Pablo Montesinos fue impuesto como número uno en abril, seguido de Carolina España. Mario Cortés, de tres, fue el gran perjudicado de la debacle electoral del 28-A. Pero Montesinos fue elevado por Casado a portavoz nacional y vicesecretario de Comunicación. Podría ir sin problemas por Madrid, lo que liberaría un hueco al que no le faltarían aspirantes.