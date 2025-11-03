Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Construcción de viviendas de protección oficial al oeste del campus de la Universidad. Ñito Salas

Más de un millar de familias entrarán a vivir en una VPO en Málaga a lo largo del año que viene

El Ayuntamiento prevé entregar las llaves de 511 pisos protegidos y la empresa Lagoom Living terminará 530 al oeste de la Universidad

Jesús Hinojosa

Málaga

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:32

2026 está marcado en rojo en el calendario del Ayuntamiento de Málaga como un año en el que la demandada VPO, en el actual contexto ... de la crisis por los problemas de acceso a la vivienda, tendrá un papel protagonista. El ejercicio previo a las elecciones municipales de 2027, y en el que se celebrarán comicios autonómicos, verá la culminación y entrega de más de un millar de viviendas protegidas, localizadas prácticamente en su totalidad en los suelos que fueron urbanizados hace más de una década al oeste de la ampliación del campus universitario de Teatinos. En el último lustro, el equipo de gobierno en la Casona del Parque se ha puesto manos a la obra para levantar edificios de pisos protegidos en alquiler que llevaban años diseñados pero que no habían pasado de los planos a la realidad porque se cerró el grifo de las ayudas de otras administraciones a la promoción de VPO.

