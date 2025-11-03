Más de un millar de familias entrarán a vivir en una VPO en Málaga a lo largo del año que viene

2026 está marcado en rojo en el calendario del Ayuntamiento de Málaga como un año en el que la demandada VPO, en el actual contexto ... de la crisis por los problemas de acceso a la vivienda, tendrá un papel protagonista. El ejercicio previo a las elecciones municipales de 2027, y en el que se celebrarán comicios autonómicos, verá la culminación y entrega de más de un millar de viviendas protegidas, localizadas prácticamente en su totalidad en los suelos que fueron urbanizados hace más de una década al oeste de la ampliación del campus universitario de Teatinos. En el último lustro, el equipo de gobierno en la Casona del Parque se ha puesto manos a la obra para levantar edificios de pisos protegidos en alquiler que llevaban años diseñados pero que no habían pasado de los planos a la realidad porque se cerró el grifo de las ayudas de otras administraciones a la promoción de VPO.

Tras conseguir el apoyo financiero del Banco Europeo de Inversiones, completado con aportaciones de la Junta, del Gobierno central y de fondos europeos, la Sociedad Municipal de Viviendas pudo activar las obras de un total de 476 pisos protegidos de alquiler repartidos en cinco promociones de las que ya se han sorteado dos: una de 69 viviendas y otra de 84. Está previsto que, a lo largo del mes de noviembre, el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) abra la convocatoria para poder optar al sorteo de otras dos promociones de alquiler en este mismo sector que suman 253 pisos.

Se espera que vuelvan a ser miles las personas que soliciten entrar en el 'bombo' del azar informático para adjudicar estas viviendas, con alquileres que no superarán los 550 euros al mes. Eso sí, sus ingresos anuales no podrán superar los límites establecidos y tendrán que cumplir con los requisitos de no tener vivienda en propiedad ni derecho de uso y disfrute sobre la misma, estar empadronado en Málaga con al menos un año de antigüedad, y tener presentada solicitud de inscripción o estar inscrito en el registro de demandantes de viviendas protegidas de Málaga.

Asimismo, aunque su construcción va más retrasada por problemas con las constructoras a las que se adjudicó, el Ayuntamiento confía en entregar a lo largo del año próximo las llaves de una quinta promoción de 70 pisos de alquiler barato, para familias con un límite de ingresos más restrictivo. Tras meses parados, los trabajos han sido retomados por Sacyr, constructora que realiza otras obras en este mismo enclave. El sorteo de esas 70 viviendas se celebrará a lo largo del primer semestre del año que viene.

Se abrirán nuevas convocatorias para aspirar a un total de 314 viviendas protegidas durante los meses de noviembre y diciembre

Asimismo, el Consistorio prevé entregar en 2026 las 35 viviendas que construye desde hace años en la avenida Ingeniero José María Garnica, junto al paseo de Antonio Machado, y que también están demoradas por dejación de las mismas constructoras (Ogensa y Ferson) que finalmente no terminarán una de las promociones de VPO junto a la Universidad.

El otro medio millar de familias que recibirán las llaves de una VPO el año próximo corresponden a los cuatro proyectos que la promotora de capital sueco Lagoom Living también construye en parcelas del oeste del campus de Teatinos que obtuvo por cesión del Ayuntamiento. Suman un total de 530 VPO de alquiler. Las obras tienen que cumplir escrupulosamente con los plazos marcados para no perder una subvención parcial de 25.647.288 euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea, a través de los fondos Next Generation, que fue gestionada por un acuerdo entre el Ayuntamiento, el Gobierno y la Junta de Andalucía. Así, la ejecución de estas viviendas, cuyos alquileres rondarán los 535 euros de media, debe estar finalizada antes del 30 junio de 2026 y la entrega de las llaves tiene que efectuarse antes de final de diciembre.

Lagoom Living prevé poner en marcha a lo largo de diciembre la convocatoria para aspirar al sorteo de una primera promoción de 62 viviendas en esta zona, que es la que se encuentra más avanzada, por lo que se podría entregar en los primeros meses del nuevo año. Las otras tres promociones, de 175, 202 y 91 viviendas, respectivamente, se ofertarán en torno al mes de febrero.