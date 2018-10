«No es un metro, es un tranvía y estamos totalmente en contra» Colectivos vecinales de Bailén-Miraflores critican que la Junta licite el tramo al Civil con unas elecciones a las puertas y sin consenso entre los residentes de la zona FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Miércoles, 24 octubre 2018, 14:20

El paso al frente dado por la Junta de Andalucía al sacar a concurso las obras del polémico tramo del metro desde El Corte Inglés hasta el Hospital Civil ha sido acogido con malestar entre los colectivos vecinales del distrito Bailén-Miraflores, que rechazan de forma mayoritaria que el trazado vaya en superficie. «Nos parece un mal ejemplo de democracia y respeto al ciudadano que la señora Susana Díaz haya licitado las obras antes de mantener la reunión prevista con el alcalde y despreciando la opinión de los vecinos a pesar de su compromiso de no realizar este proyecto si no existía consenso vecinal, y es evidente que no lo hay con las más de 20.000 firmas recogidas en contra de su ejecución», ha lamentado el coordinador de la plataforma ciudadana 'No al tranvía al Hospital Civil, sí al metro hasta el PTA y Campanillas', Francisco Fernández, quien también ha afeado al Ejecutivo regional que inicia el proceso de contratación a las puertas de unas elecciones autonómicas (convocadas para el 2 de diciembre) y teniendo en cuenta que las obras las tendrá que ejecutar el gobierno que salga de las urnas. «Nos sorprenden las prisas por licitar con unas elecciones convocadas. Una pena que esas prisas no las hayan tenido para terminar las obras del metro que siguen empantanadas ni para destinar este dinero del tranvía al Civil a la construcción de un tramo hasta el PTA y Campanillas, donde sí que hay demanda y existe un grave problema de movilidad», ha apuntado.

«Que no nos engañen con juegos de palabras. Esto no será un metro, será un tranvía, y estamos totalmente en contra de que nos lo impongan», ha advertido el presidente de la asociación de vecinos La Unidad de Nueva Málaga, José del Castillo, quien ha criticado al Ejecutivo autonómico que siga adelante con el proyecto pese al rechazo del propio Ayuntamiento y de buena parte de los residentes del entorno, plasmado en algo más de 20.000 firmas recogidas a través de «Nos dijeron que los vecinos tendríamos la última palabra, pero la realidad es que estamos en medio de una guerra política entre el PSOE y el PP cuando somos nosotros los que vamos a sufrir las obras y las consecuencias de un tranvía que va a eliminar cerca de mil plazas de aparcamiento», ha expuesto el dirigente vecinal.

En términos similares se expresa su homólogo en Gamarra, Guillermo Jaúregui. «Es una barbaridad lo que quieren hacer aquí, no sólo por los aparcamientos que se van a perder sino porque va a ser la muerte de muchos pequeños comercios», afirma el presidente de la asociación de vecinos de esta barriada, quien también se pregunta por dónde van a pasar las ambulancias y los demás servicios de emergencia cuando la calzada se quede con un carril por sentido en Eugenio Gross. De la misma forma, Jáuregui pone el acento en las afecciones que las vías tendrán en la circulación viaria, especialmente en los cruces. «Si el único cruce que hay en la universidad registra accidentes con coches cada dos por tres, no quiero ni imaginar cómo será en los cruces con Martínez Maldonado, Martínez de la Rosa o Camino de Suárez», remarca. Asimismo, incide en que las catenarias se quedará «a pocos metros de las casas».

«Si fuera soterrado sí, pero en superficie no lo queremos». Así de contundente se muestran también en la asociación de vecinos de Miraflores de los Ángeles. «Eugenio Gross no es una calle tan ancha como para meterle un tranvía. Además, vista la experiencia en otras zonas donde se han retrasado las obras, durante su construcción pueden hundir a los negocios del barrio», expone la secretaria de este colectivo, Trinidad Ortega. Igualmente opina María González, de la asociación Parque Victoria Eugenia: «no consideramos necesario tener que cortar las calles para poner un tranvía».