«'Mete ahí todo lo que tengas', me dijeron antes de sacar el cuchillo» 00:12 Imagen de los atracadores entrando al local. / SUR Dos atracadores entraron al Salón de Juegos Thuiller en la tarde del domingo y robaron a la dependienta frente a los clientes, que no se percataron JON SEDANO Málaga Jueves, 18 octubre 2018, 08:29

Abre la puerta del local con el móvil en la mano y la cartera junto a ella, «por si tiene que echar a correr». El miedo aún se percibe en su cara. Algo normal cuando te han amenazado dos hombres con un cuchillo días atrás. Jessica (nombre ficticio) trabaja en el centro de apuestas deportivas Salón Thuiller, también conocido entre los vecinos de Ciudad Jardín como 'Los tres sietes', por el gran logotipo rojo que tiene en la entrada.

El domingo por la tarde, sobre las 18:20 horas, se encontraba dentro del local tomando notas cuando dos hombres con gorra, uno de ellos con gafas de sol, entraron por la puerta de atrás. «Los chavales suelen venir con gorras, así que no les presté atención, aunque lo de las gafas me sorprendió un poco al estar aquí todo tan oscuro». No estaba sola, había cuatro clientes más dentro del salón jugando, en diferentes zonas. Los dos individuos se acercaron a la barra. Una barra que por sus escuetas dimensiones hace que quien esté dentro quede atrapado si le bloquean el paso. Uno de ellos puso una bolsa sobre la mesa: «Mete ahí todo lo que tengas».

«¿Cómo?», le respondió Jessica, que en ese momento pensaba que se trataba de algún tipo de broma. Hasta que el otro hombre se sacó un cuchillo de gran tamaño de debajo de la camiseta y lo puso frente a ella. «Yo quería que se fueran, así que lo primero que hice fue darles mi bolso que lo tenía en el cajón». Al abrirlo, el otro hombre se acercó a mirar a ver si había algo más. Pero, literalmente, fue salvada por la campana.

Salón de juegos donde tuvo lugar el atraco. / J.S.

Mientras los dos malhechores se encontraban de pie junto a ella, uno de los clientes, al margen de todo, conseguía un premio en la tragaperras. El sonido de las campanas comenzó a escucharse y los dos atracadores pensaron que era algún tipo de alarma. «¿Has tocado la alarma?», le preguntaron, a lo que ella respondió rápidamente y con nerviosismo que no, que era la máquina. «Pues no abras la boca», le dijo uno de ellos, mientras le indicaba al otro que se fueran rápido de allí.

Los dos tipos se marcharon por donde vinieron. No habían pasado ni 30 segundos desde que habían entrado al local, aunque para Jessica fue una eternidad. Al momento llamó a la policía y al técnico para que sacara las imágenes de las cámaras. Ellos sabían que estaban allí, de hecho, uno de ellos mira a la cámara antes de entrar. La Policía Nacional se personó en el lugar, tomando datos de los delincuentes que actuaron a plena luz del día.

Aun así, los problemas para Jessica no terminaron ahí. «Esa noche tenía que trabajar hasta las doce, eché el turno, pero al salir me di cuenta de que en el bolso tenía las llaves de mi coche y de mi casa, además del DNI y de la tarjeta de crédito». El coche seguía aparcado en su sitio, junto al salón, pero el saber que los atracadores tenían las llaves de su domicilio y la dirección le impidió dormir. «Llevo tres noches durmiendo con el pestillo echado», dice esperanzada, ya que ya ha podido cambiar la cerradura.

No es la primera vez que atracan en un salón de juegos de la calle Emilio Thuiller. En este mismo local robaron hace cuatro años a una compañera suya, pero en otro que hay en las inmediaciones asaltaron tres veces en dos meses durante 2016. El miedo ha hecho que Jessica quiera por ahora mantener las puertas cerradas y abrirlas solo cuando escucha el timbre y mira las cámaras. Unas cámaras que todavía observa de forma dubitativa.