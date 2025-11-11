Un mes de licencias de obra en Málaga: más viviendas en locales y cinco proyectos de apartamentos turísticos

Suma y sigue en la tendencia, cada vez más consolidada en Málaga, de convertir locales comerciales en vivienda ante la carestía de hogares suficientes ... para atender la elevada demanda para residir en la capital. Durante el pasado mes de octubre, el departamento de licencias de obra de la Gerencia Municipal de Urbanismo tramitó un total de 75 expedientes de los que 26 fueron permisos para convertir locales y oficinas en viviendas, lo que supone casi el 35% del total.

Como ha venido informando SUR, este fenómeno sigue al alza ante un mercado inmobiliario tensionado por la subida de precios y la escasez de oferta en relación a la demanda de vivienda en la capital. En los últimos meses, la tendencia de convertir locales en casas se ha mantenido prácticamente invariable y repartida por todos los barrios de la ciudad, mediante expedientes que autoriza Urbanismo para convertir un bajo comercial en una o dos viviendas, en la mayoría de los casos.

Para convertir en vivienda un local comercial hay que cumplir una serie de requisitos en relación a la altura, iluminación, ventilación y superficie. Así, la altura del local tiene que ser como mínimo de 2,70 metros; todas las estancias habitables deben tener un hueco de iluminación y ventilación natural y la superficie de cada vivienda resultante no puede ser inferior a 30,5 metros cuadrados. Asimismo, hay que comprobar si el edificio donde se ubica ha alcanzado ya o no la densidad máxima de viviendas que le permite la normativa urbanística.

Si el local presenta estas condiciones, el propietario tiene que presentar un proyecto de adecuación firmado por un técnico competente que deberá cumplir toda la normativa exigible a una vivienda de nueva construcción. Además de los requisitos exigidos por el Ayuntamiento, puede haber otro impedimento de partida para realizar este tipo de cambios de uso, ya que las comunidades de propietarios pueden prohibir expresamente la posibilidad de convertir locales en viviendas.

No obstante, a tenor de los balances de licencias de obra de la Gerencia de Urbanismo durante los últimos meses, no parece que estos condicionantes estén suponiendo un freno para la conversión de locales en vivienda, un fenómeno respecto al que el equipo de gobierno municipal no ha aprobado todavía un resorte jurídico que impida que se destinen al alquiler vacacional.

De viviendas a apartamentos turísticos

Lo que también sigue al alza por ahora es la dinámica de convertir edificios residenciales en conjuntos de apartamentos turísticos o llevar a cabo nuevas construcciones con ese destino. Solo durante el mes de octubre, la Gerencia de Urbanismo autorizó cinco proyectos de apartamentos turísticos de los que cuatro han sido por cambios de uso de edificios completos que hasta ahora albergaban viviendas. Es el caso del número 40 de la calle Postigos, en Capuchinos; el número 31 de la calle Carretería; y el número 7 de la calle Conde Duque de Olivares, en la esquina con la calle Ancha del Carmen, en el Perchel sur. Asimismo, ha ratificado el permiso para un nuevo edificio de 11 apartamentos en el número 19 de la calle Ventura Rodríguez, una zona de la Trinidad en la que ya se han autorizado más proyectos turísticos de este tipo.

El equipo de gobierno anunció hace un año su intención de regular la implantación de más conjuntos de apartamentos turísticos en la ciudad, así como los hoteles de menos de cuatro estrellas. Sin embargo, esa medida se encuentra aún en una fase inicial que implicará una modificación del Plan General de Ordenación Urbanística, para la que todavía faltan varios años. El comienzo de ese trámite ha servido al Ayuntamiento para dictaminar una moratoria de tres años en la que no se podrán inscribir más pisos de alquiler turístico en Málaga.