Edificio del Perchel que ha sido reformado para apartamentos turísticos. Sur

Un mes de licencias de obra en Málaga: más viviendas en locales y cinco proyectos de apartamentos turísticos

Casi cuatro de cada diez expedientes de permisos de construcción y reforma autorizados por Urbanismo son para convertir locales y oficinas en hogares

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:13

Suma y sigue en la tendencia, cada vez más consolidada en Málaga, de convertir locales comerciales en vivienda ante la carestía de hogares suficientes ... para atender la elevada demanda para residir en la capital. Durante el pasado mes de octubre, el departamento de licencias de obra de la Gerencia Municipal de Urbanismo tramitó un total de 75 expedientes de los que 26 fueron permisos para convertir locales y oficinas en viviendas, lo que supone casi el 35% del total.

