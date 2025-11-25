Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Mercadona suma un nuevo servicio en más de 20 supermercados, entre ellos uno de Málaga

SUR

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:20

Comenta

Mercadona sumará una prestación más a una veintena de supermercados en esta semana. Se trata de su servicio 'Listo para comer', que ofrece una gran ... variedad de platos listos para llevar y consumir. Está presente en más de 1.110 tiendas de España y Portutal, y en los próximos días se unirán 23 más.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre en Málaga un outlet de marcas de ropa con descuentos de hasta el 70%
  2. 2 Investigan la muerte de un hombre con signos de violencia en Yunquera
  3. 3 Los propietarios de los locales comerciales de un edificio deben pagar también la instalación de un ascensor aunque no lo usen
  4. 4 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  5. 5 La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga
  6. 6 Alerta alimentaria: retiran nuevos lotes de pastelitos rellenos de crema vendidos en Andalucía
  7. 7 La madre detenida en Málaga por tratar de vender a su bebé ya lo había intentado antes con otro hijo
  8. 8 Sanidad amplía la alerta por la presencia de sulfitos en más lotes de azúcar
  9. 9

    El obrador de Fuengirola que convierte el pan con chocolate y aceite en una New York cookie
  10. 10

    Comienzan las obras del nuevo acceso que debe acabar con los atascos en el entorno de Plaza Mayor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Mercadona suma un nuevo servicio en más de 20 supermercados, entre ellos uno de Málaga

Mercadona suma un nuevo servicio en más de 20 supermercados, entre ellos uno de Málaga