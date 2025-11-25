Mercadona suma un nuevo servicio en más de 20 supermercados, entre ellos uno de Málaga
SUR
Martes, 25 de noviembre 2025, 11:20
Mercadona sumará una prestación más a una veintena de supermercados en esta semana. Se trata de su servicio 'Listo para comer', que ofrece una gran ... variedad de platos listos para llevar y consumir. Está presente en más de 1.110 tiendas de España y Portutal, y en los próximos días se unirán 23 más.
En esa lista se encuentra un establecimiento de Málaga capital, el ubicado en la calle Carril del Conde 8, que a partir del próximo viernes 28 contará también con esta sección. Además de los platos preparados, cuenta con una muralita con opción de bebida fría y una zona de mesas y sillas. Además del de Málaga, ese día también implementarán ese servicio supermercados de Terrassa (Barcelona), Bollullos de la Mitación (Sevilla) y Tarragona. Este miércoles se suman asimismo los locales ubicados en Mataró (Barcelona) y en Humanes de Madrid (Madrid).
