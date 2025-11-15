Las mejores ofertas de trabajo de la semana del IMFE en Málaga

COCINERO/A Hotel 5*

INCORPORACIÓN INMEDIATA!Seleccionamos COCINERO/A para restaurante HOTEL 5* en Málaga centro.Se valorará: Es fundamental que los candidatos presten un servicio de calidad en el restaurante, añadiendo valor y una experiencia gastronómica de nivel a los clientes. Igualmente, se valorará que el perfil tenga buena capacidad para organizarse y cumplir cada día con tareas asignadas. Como restaurante de hotel, será esencial la minuciosidad y la atención al detalle por mantener en perfecto estado de limpieza los enseres, utensilios y el menaje del restaurante.Sus funciones serán:Preparación de desayunos a la carta, comidas y cenasRealizar las tareas de limpieza de útiles, maquinaria y menaje del restaurante y cocina, así como las dependencias de la cocina, limpiar el menaje del comedor, office, y de la cocinaRealiza las labores de limpieza de maquinaria, fogones y demás elementos de cocina.Preparar e higienizar los alimentos.Transportar pedidos y otros materiales.Realizar trabajos auxiliares en la elaboración de productos.Control de la partida de calienteColaborar en los pedidos de los productos propios de su departamento, así como en la elaboración de inventarioPreparación y Presentación de Alimentos: Elaborar platos según las recetas y estándares definidos por el Jefe de CocinaSupervisar la correcta presentación y temperatura de los alimentos antes del servicio.Gestión de Ingredientes y Materias Primas: Verificar la calidad y frescura de los ingredientes al recibirlos y durante su almacenamiento.Realizar controles regulares de inventario y reportar necesidades de aprovisionamientoCumplimiento de Normativas: Mantener altos estándares de higiene y seguridad alimentaria de acuerdo con las normativas locales e internas Garantizar el correcto uso y limpieza de equipos y utensilios de cocina.Colaboración con el Equipo: Apoyar a los compañeros de cocina en la ejecución de las tareas diarias