Medina y Medina-Montoya se 'arañan' a cuenta de los gatos callejeros Momento de la comisión de Medio Ambiente. / S. G. G. La Casona del Parque La edil socialista se enzarza con el director de Medio Ambiente al estar en contra de que se hayan sacrificado 2.741 felinos en los últimos cinco años PILAR R. QUIRÓS Málaga Jueves, 18 octubre 2018, 00:35

Siempre mantuvieron una sorprendente entente cordiale la concejala socialista Begoña Medina y el director de Medio Ambiente, Luis Medina-Montoya. Con la guasa que corre por los pasillos del Ayuntamiento en forma de dardos dialécticos, alguien apuntaba que tan buen entendimiento era fruto de que eran primos, por eso del apellido común. Pero nada más lejos de la realidad.

Lo cierto es que en la pasada comisión de Medio Ambiente se rompió el entendimiento –que más tarde querrían arreglar los aludidos hablando tras la sesión–, a cuenta de que la edil socialista le recriminaba al área de Medio Ambiente los pocos pasos que había dado hasta la fecha para evitar el sacrificio de gatos callejeros, ya que en los últimos años 2.741 habían pasado a mejor vida con 'ayuda municipal'. «Una cifra escalofriante», añadía. En el año pasado fueron 846 gatos. Vamos, casi un millar.

La veterana concejala pedía ir más allá en el convenio que el Ayuntamiento tiene con la asociación Aman (que se dedica a la esterilización y desparasitación de animales callejeros, fundamentalmente gatos) y reconocer la figura del gato feral, es decir sin apenas contacto con los seres humanos porque se han criado 'salvajes' en la calle, como una forma básica para protegerlos del sacrificio. Medina-Montoya sacaba pecho y decía que el tratamiento y esterilización en las colonias de gatos de Málaga con voluntarios era ejemplar y que había dado conferencias a babor y estribor a cuenta de su buen hacer, momento en el que Medina le decía que durante muchos años el PSOE quiso crear este sistema y el PPmiraba para otro lado, en iniciativas de 2009 y 2013, como puntualizó

Medina-Montoya se escudó en que no podían reconocer la figura de gato feral hasta que las leyes estatales y autonómicas no la recogieran. El PPvotaba en contra, aunque la edil socialista conseguía el apoyo en bloque de toda la oposición, por lo que su iniciativa salía adelante. Y ahora, la cumplirán o no, pero en las actas plenarias se queda.

Cortés, con el nuevo portátil para trabajar en red. / M.C.

La firma electrónica llega a los ediles

Estos días el técnico de andar por casa del Centro Municipal de Informática (CEMI) en el Ayuntamiento, Raúl Montoya, que preferiría que no se le nombrase para vivir en el feliz anonimato, tiene encomendada una nueva tarea, que está realizando con la profesionalidad que le caracteriza. Aprovisiona a los ediles del equipo de gobierno del PP y de la oposición con los primeros ordenadores portátiles con tableta digital incorporada para trabajar de forma táctil, con los que podrán trabajar en red con los repositorios y programas del Ayuntamiento, aunque estén fuera de sede municipal. En concreto, tendrán este tipo de ordenador todos los ediles del equipo de gobierno porque su finalidad es que acaben firmando los decretos de forma electrónica para evitar los miles de kilos de papel que van de un lugar a otro del Ayuntamiento a diario, así como los portavoces de los grupos de la oposición para acceder a los documentos del repositorio sobre comisiones, plenos, etc, y a la web municipal en general, con el objetivo de que puedan acabar entregando on line las iniciativas que presentan a pleno, que todavía se llevan en papel a la Secretaría General, según explicaron el concejal de Nuevas Tecnologías, Mario Cortés y el director del CEMI, David Bueno. Para Cortés, «se mejoran los tiempos de tramitación de los expedientes, se elimina cantidades ingentes de papel y habrá una mayor seguridad y trazabilidad en toda la información». El gran paso será cuando el 'testigo' de los plenos sean las vídeoactas, de manera que cualquier ciudadano podrá consultar a través de búsquedas de palabras clave o de intervinientes, etc.

Pintura, en la entrada. / Pilar R. Quirós

Una manita de pintura a los bajos

El ya conocido Fernando Villodres, pintor del área de Servicios Operativos, daba estos días una manita de pintura junto a otros compañeros. Llamaba la atención que las bajeras de la zona del hall de entrada estuviesen llenas de pisotones y de manchas oscuras de haber puesto los zapatos en la pared. Un funcionario de la Casona decía que se trata de los 'hombres garza', que levantan la patita y la colocan en la pared alegremente, aunque dejen la marca de las huellas de la suela. Es obvio que nadie haría una cosa así en su casa. En la comisión de Medio Ambiente, la concejal limasera Teresa Porras decía que había que pedir colaboración a los ciudadanos para no tirasen papeles ni ensuciaran las calles. Parece que también habrá que pedirle a los munícipes y visitantes varios que no pongan los pies en las paredes. ¡Ay!