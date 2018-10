Los médicos piden un interlocutor regional al SAS para desbloquear la huelga

El Sindicato Médico de Málaga (SMM) y el colectivo 'Basta ya', que agrupa a casi 300 médicos de familia y pediatras, han pedido al SAS que nombre un interlocutor regional para desbloquear el tema de la huelga de médicos de atención primaria de Málaga. El SMM y 'Basta ya' consideran que ya se ha llegado al máximo que se podía negociar con los interlocutores de Málaga. Ambas organizaciones explicaron que en la negación con el secretario general de la Delegación Provincial de Salud y con los gerentes de los distritos malagueños ha habido un acercamiento en las peticiones que incumben al ámbito provincial, pero que no encuentran todavía respuesta en las que deben solucionarse desde Sevilla. Por eso, los representantes malagueños de los huelguistas entienden que las negociaciones avanzan, pero que no pueden poner fin al conflicto mientras no obtengan respuesta a determinadas preguntas desde la capital hispalense.

El Sindicato Médico de Málaga y 'Basta ya', con el apoyo del Colegio de Médicos, protagonizaron ayer una concentración en la puerta del centro de salud de Tiro de Pichón. El presidente del SMM, Antonio Martín Noblejas, denunció «los abusivos servicios mínimos fijados por la Administración», con cifras cercanas al 70 por ciento, muy por encima del 50 por ciento que debería aplicarse. A ese respecto, fuentes de la Delegación Provincial de Salud negaron esos hechos y dijeron que los servicios mínimos no se han tocado desde que se acordaron y que corresponden al 50 por ciento de las consultas a demanda y del cien por cien de las urgencias.

Tanto el Sindicato Médico como 'Basta ya' aseguraron que los paros parciales están siendo seguidos por muchos facultativos y que más los secundarían si no fuesen nombrados como servicios mínimos. Salud, por su parte, informó de que el seguimiento del paro en la jornada de mañana de ayer fue del 7,63%.