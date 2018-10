Médicos instalan un 'consultorio de campaña' para denunciar las carencias de la atención primaria de Málaga La protesta, hecha en la plaza de la Constitución, se enmarca en la tercera jornada de huelga de facultativos de familia y pediatras ÁNGEL ESCALERA Málaga Lunes, 22 octubre 2018, 14:46

La plaza de la Constitución se ha convertido este lunes en un 'consultorio de campaña', instalado por el Sindicato Médico de Málaga (SMM) y el colectivo 'Basta ya', formado por casi 300 médicos de familia y pediatras, con el apoyo del Colegio de Médicos de Málaga. Esta protesta se ha enmarcado en la tercera jornada de huelga de los médicos de atención primaria de Málaga. Los paros parciales continuarán mañana y pasado, así como los días 29 y 30 octubre y 5, 8 y 9 de noviembre. Los facultativos reclaman disponer de al menos 10 minutos para ver a cada paciente, el incremento de las plantillas (contratación de 150 médicos de familia y 50 pediatras) y poder solicitar sin cortapisas pruebas diagnósticas a sus pacientes, entre otras mejoras.

Con la instalación de un 'consultorio de campaña', en el que se ha tomado la tensión a los ciudadanos y se ha ofrecido información a la población, se ha querido simular «cuál será el estado de la sanidad pública andaluza si se sigue por el actual camino de deterioro y recortes». La protesta médica ha contado con el apoyo del colectivo de pensionistas. Tanto unos como otros han exigido a la Consejería de Salud medidas inmediatas para «sacar del pozo a los centros de salud».

El presidente del SMM, Antonio Martín Noblejas, ha explicado que uno de los objetivos de montar el 'consultorio de campaña' «es pedir la colaboración de la ciudadanía y recoger firmas en apoyo de las reivindicaciones planteadas a la Administración por los médicos de primaria». Martín Noblejas ha indicado que mañana habrá otra reunión de negociación con los interlocutores fijados por la Consejería de Salud y el SAS. «No nos fiamos de la Administración. Queremos medidas concretas y firmadas en un papel», ha recalcado del presidente del SMM.

Por su parte, el portavoz de 'Basta ya', Carlos Bautista, en relación a los paros parciales convocados, ha asegurado: «Hemos ganado la batalla de la opinión pública y de las redes sociales. Estamos teniendo un gran apoyo». Bautista ha criticado al SAS por no concretar nada. «La Administración quiere tener a los médicos como esclavos. Y eso no puede ser. Hacen falta muchas contrataciones reales. No es de recibo que se haga un contrato en un lugar donde hacen falta siete», ha dicho portavoz de 'Basta ya'.

El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Juan José Sánchez Luque, ha destacado que se está en un momento importante, cuya finalidad es potenciar la atención primaria y, de ese modo, poder atender mejor a la población. «Lo que estamos haciendo parecía una utopía; estamos luchando por mejorar las cosas», ha precisado Sánchez Luque, que ha subrayado que es imprescindible que se cubran todas las sustituciones de los médicos cuando excedan de los 15 días, porque es la manera de evitar carencias y una pérdida de calidad asistencial. El presidente de los médicos malagueños ha hecho un llamamiento a las asociaciones de pacientes para se que impliquen en la petición de mejoras a la Administración.