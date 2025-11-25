Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un extenso parque eólico en plena producción. SUR

La mayor compañía de energías renovables de China presenta en Málaga sus planes de expansión

China Three Gorges Europe (CTGE), junto a la embajada del gigante asiático y el grupo Vocento compartirán sus experiencias en un foro el 28 de noviembre

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:17

Comenta

La mayor compañía de energías renovables de China y uno de los mayores actores del mundo en este sector, China Three Gorges Europe (CTGE), tiene ... importantes planes de expansión en España en general y en Andalucía en particular, que se ha convertido ya en uno de los destinos prioritarios para la inversión del gigante asiático en generación verde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  2. 2 Abre en Málaga un outlet de marcas de ropa con descuentos de hasta el 70%
  3. 3

    El obrador de Fuengirola que convierte el pan con chocolate y aceite en una New York cookie
  4. 4 Investigan la muerte de un hombre con signos de violencia en Yunquera
  5. 5 Los propietarios de los locales comerciales de un edificio deben pagar también la instalación de un ascensor aunque no lo usen
  6. 6

    El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos
  7. 7

    El helipuerto de Roca en Marbella tiene demanda: tres empresas aspiran a hacerse con su uso
  8. 8

    Málaga es la tercera provincia española con más menores condenados por delitos sexuales
  9. 9 Prisión para el detenido por matar a su exmujer a puñaladas en Rincón de la Victoria
  10. 10 Colocan dos grandes pancartas para exigir el tercer carril en la variante de Rincón a Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La mayor compañía de energías renovables de China presenta en Málaga sus planes de expansión

La mayor compañía de energías renovables de China presenta en Málaga sus planes de expansión