La mayor compañía de energías renovables de China presenta en Málaga sus planes de expansión

La mayor compañía de energías renovables de China y uno de los mayores actores del mundo en este sector, China Three Gorges Europe (CTGE), tiene ... importantes planes de expansión en España en general y en Andalucía en particular, que se ha convertido ya en uno de los destinos prioritarios para la inversión del gigante asiático en generación verde.

Por este motivo, y para hacer partícipes a los agentes del sector energético y empresarial, responsables de la multinacional, junto con la embajada de China en España y la organización de la Cátedra China y el grupo Vocento, presentarán en Málaga sus próximos proyectos a nivel regional para impulsar el desarrollo energético sostenible.

Será en un acto que llevará por título 'Andalucía, camino hacia la energía del futuro: la contribución de CTGE a la transición energética europea', que tendrá lugar el próximo viernes, 28 de noviembre, a partir de las 9.00 en el hotel NH de la capital malagueña.

El acto contará con la presencia del ministro consejero de la embajada de China en España, Qu Xun, quien dará la bienvenida a los asistentes. A continuación, el ponente principal será Ignacio Herrero, director general de CTGE, con una presentación titulada: Andalucía, camino hacia la energía del futuro, en la que profundizará en la estrategia de la compañía y en la creciente importancia de Andalucía dentro de sus planes de expansión y desarrollo en Europa.

Por último, tendrá lugar un coloquio entre Ignacio Herrero e Ignacio Lillo, periodista de Diario SUR especialista en infraestructuras, y donde también se abrirá un turno de preguntas del público.

Historia de CTG

Fundada en 1993, China Three Gorges (CTG) es hoy la mayor compañía mundial de desarrollo y operación de energía hidroeléctrica y el principal grupo chino especializado en energía limpia. Durante más de tres décadas ha protagonizado una fuerte expansión, centrada en desarrollo energético sostenible, la protección ambiental del río Yangtsé y, más recientemente, también el impulso de la transición verde global.

El hito más reconocido de la firma se produjo en 2022, cuando CTG completó el mayor corredor energético limpio del mundo: seis centrales hidroeléctricas en cascada en el Yangtsé, que en 2024 batieron un récord de generación con 295,9 millones de megavatios, que evitaron una emisiones de más de 240 millones de toneladas de CO₂. Según la compañía, esta infraestructura ha impulsado la transición energética de China y la cooperación internacional frente al cambio climático.

CTG Europe (CTGE) se establece en 2011 tras adquirir el 21,35% de EDP, convirtiéndose en su principal accionista. Desde entonces comienza una expansión en Alemania, Grecia, España y otros países, centrada en inversiones, desarrollo y operación de energías renovables, que a fecha de marzo de 2025 suma 9.552 megavatios de capacidad renovable instalada en Europa. De este modo, ha dado lugar a un ecosistema energético sostenible mediante alianzas con empresas y administraciones para generar desarrollo económico y social en los territorios donde opera.

Inversión en España y Andalucía

CTGE opera seis plantas solares y eólicas en España. El mayor de ellos es el conjunto denominado 'Proyecto Daylight', con 13 parques solares repartidos por Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Murcia, con una capacidad nominal de 572 megavatios y una producción media de 1.065.000 megavatios. Le sigue Flores, con 12 parques eólicos en zonas de Andalucía y Cataluña (181 MW de capacidad y 398.000 de producción); Horus, con 11 centrales eólicas y una solar en Castilla y León y La Rioja (405 MW de capacidad y 796.000 de producción media).

Por su parte, el proyecto Roadrunner englobará 28 parques solares (10 de ellos ya operativos) en Castilla la Mancha, Andalucía, Extremadura y la Comunidad Valenciana (tiene una capacidad actual de 191,4 MW y una producción media de 446.000). El despliegue se completa con las iniciativas Belvis: 3 parques solares en Extremadura con capacidad de 104 MW y producción media de 200.000 MWh, y que es el primero desarrollado íntegramente por CTGE en Europa. Y Refraction, que es una planta solar «gigante», ubicada en Murcia, con una capacidad instalada de 493,7 MW y una producción media de 750.000 MWh.