Los responsables del protocolo y especialistas explican al consejero Sanz cómo funciona esta tecnología ECMO. MARILÚ BÁEZ

El Materno es uno de los tres hospitales referentes del país en traslados pediátricos críticos

El Regional se encarga de trasladar a todos los menores de Andalucía, Murcia, Alicante, Badajoz, Ceuta y Melilla que requieran de un soporte vital con oxigenación por membrana extracorpórea, una práctica con una tasa de supervivencia del 82%

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:53

El Hospital Materno Infantil de Málaga, perteneciente al Hospital Regional Universitario, fue designado el pasado mes de julio por el Ministerio de Sanidad como uno ... de los tres centros de referencia nacional (CSUR) para el transporte entre hospitales de niños o bebés que requieran soporte vital con oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), es decir, una técnica y una tecnología que sustituyen de forma temporal la función del corazón y los pulmones en casos críticos y, por tanto, superespecializada. No en vano, es el único hospital que puede trasladar pacientes en este estado en Andalucía, Murcia, Alicante, Badajoz, Ceuta y Melilla. Los otros dos centros especializados son el 12 de Octubre de Madrid y el Ball d'Hebrón de Barcelona. Con este equipo también se puede tratar a los niños en el centro.

