El Materno es uno de los tres hospitales referentes del país en traslados pediátricos críticos

El Hospital Materno Infantil de Málaga, perteneciente al Hospital Regional Universitario, fue designado el pasado mes de julio por el Ministerio de Sanidad como uno ... de los tres centros de referencia nacional (CSUR) para el transporte entre hospitales de niños o bebés que requieran soporte vital con oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), es decir, una técnica y una tecnología que sustituyen de forma temporal la función del corazón y los pulmones en casos críticos y, por tanto, superespecializada. No en vano, es el único hospital que puede trasladar pacientes en este estado en Andalucía, Murcia, Alicante, Badajoz, Ceuta y Melilla. Los otros dos centros especializados son el 12 de Octubre de Madrid y el Ball d'Hebrón de Barcelona. Con este equipo también se puede tratar a los niños en el centro.

Andalucía activa el protocolo ECMO Pediátrico situando su sanidad a la vanguardia nacional en cuidados intensivos

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha visitado hoy la UCI de Pediatría del Materno y ha anunciado la activación del protocolo ECMO Pediátrico en la comunidad, una detallada guía científica de cómo se debe proceder en estos casos. «El sistema público sanitario es uno de los grandes referentes de España y a nivel mundial en nuevas terapias y asistencias, como las que hoy he podido comprobar», ha dicho, para indicar: «Es un soporte avanzado que suple la función respiratoria en los menores en estado más crítico, este protocolo sitúa a la sanidad pública andaluza a la vanguardia de la sanidad en España y convierte al Hospital Regional en referencia para el transporte y tratamiento y para la esperanza y para dar la vida a pacientes críticos pediátricos con fallos multiorgánicos reversibles cuando ha fracasado el resto de tratamientos intensivos».

El reconocimiento como centro CSUR (Centros, Servicios y Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud) le llega al Materno Infantil por «su excelencia médica, su compromiso organizativo y la solidaridad demostrada por sus profesionales», de forma que se encarga de los traslados críticos en Andalucía, Badajoz, Alicante, Murcia, Ceuta y Melilla, si bien los de Córdoba y Jaén tienen como referencia, especialmente si tienen indicación de trasplante, el Reina Sofía de Córdoba, y los de Huelva y Sevilla, el Virgen del Rocío de la capital hispalense.

Equipos multidisciplinares

Son 14 los hospitales españoles que disponen de terapia ECMO pediátrica, de los que tres están en Andalucía: el Reina Sofía, el Virgen del Rocío y el Regional de Málaga, aunque sólo el Materno puede acometer la coordinación de estos traslados en su área geográfica. Sanz ha recordado que se salvan «vidas en situaciones prácticamente irreversibles», son «niños que fallecerían directamente por ese fallo multiorgánico». De esta forma, el transporte, en el que participan equipos multidisciplinares de intensivistas, perfusionistas y cirujanos cardiovasculares, además de enfermeras especializadas, también se lleva a cabo gracias a la experiencia y al operativo del 061, «que hace el milagro de transportar a estos niños». La tasa de supervivencia en estos traslados coordinados por el Hospital Regional de Málaga entre centros hospitalarios cuando se requieren es del 82%.

Desde 2017, el Hospital Regional (el Materno) ha realizado 21 transportes ECMO desde otros centros, de los que 19 han sido de tipo primario (el equipo se desplaza al hospital de origen, inicia la ECMO y traslada al menor). Estos transportes se han efectuado tanto en hospitales andaluces como en comunidades alejadas como Castilla y León y Extremadura.

La técnica ECMO es un soporte vital que sustituye temporalmente las funciones cardíacas y/o pulmonares en pacientes con fallo multiorgánico reversible. Es una intervención altamente compleja, que exige equipos multidisciplinares, infraestructura técnica avanzada y capacidad de respuesta inmediata.

«Una estrecha colaboración»

«Todos estos traslados se han logrado gracias a la estrecha colaboración del personal de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Regional de Málaga, cirujanos cardiovasculares y perfusionistas, junto al 061 y, evidentemente, con la aprobación y colaboración institucional para poder realizarse este procedimiento en otro hospital pese a no estar en la cartera de servicios», ha abundado.

La visita ha contado con la presencia, además, de Carlos Bautista, delegado territorial de Salud y Consumo en Málaga; José Antonio Ortega, director gerente del Hospital Regional de Málaga; José María Camacho, jefe de Servicio de Pediatría UGC Cuidados Críticos y Urgencias Pediátricas del Hospital Regional de Málaga; Francisco Pozo, director gerente del 061; Abel García, director médico del Hospital Regional de Málaga; y José María Villadiego, director médico del 061, entre otras autoridades.