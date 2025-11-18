Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

2 de diciembre. 09 horas

Mariano Rajoy, en Málaga: presentará su libro el 2 de diciembre

El expresidente del Gobierno repasará su carrera política en un encuentro organizado por SUR

SUR

Martes, 18 de noviembre 2025, 23:44

Comenta

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy presentará en Málaga su nuevo libro de la mano de SUR. La cita será el 2 de diciembre a ... las nueve de la mañana en el hotel AC Málaga Palacio by Marriott. Rajoy charlará con Manolo Castillo, director de SUR, y repasará las claves de 'El arte de gobernar', el libro que acaba de publicar con la editorial Almuzara. En sus páginas, quien fuera jefe del Ejecutivo combina memoria personal, análisis político y defensa de la estabilidad institucional como condición imprescindible para gestionar un país en contextos complejos. Tras la presentación, firmará ejemplares del libro, que estará a la venta en un expositor instalado por la librería malagueña Rayuela.

