El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy presentará en Málaga su nuevo libro de la mano de SUR. La cita será el 2 de diciembre a ... las nueve de la mañana en el hotel AC Málaga Palacio by Marriott. Rajoy charlará con Manolo Castillo, director de SUR, y repasará las claves de 'El arte de gobernar', el libro que acaba de publicar con la editorial Almuzara. En sus páginas, quien fuera jefe del Ejecutivo combina memoria personal, análisis político y defensa de la estabilidad institucional como condición imprescindible para gestionar un país en contextos complejos. Tras la presentación, firmará ejemplares del libro, que estará a la venta en un expositor instalado por la librería malagueña Rayuela.

Rajoy, nacido en Santiago de Compostela en 1955, es uno de los protagonistas centrales de la política española de las últimas cuatro décadas. Licenciado en Derecho y registrador de la propiedad, inició su trayectoria pública en Galicia, donde ocupó cargos autonómicos antes de dar el salto a la política estatal. Durante los gobiernos de José María Aznar desempeñó varias carteras ministeriales —Administraciones Públicas, Educación y Cultura, Interior y, posteriormente, Presidencia— además de ejercer como vicepresidente del Gobierno.

Mayoría absoluta

Tras la marcha de Aznar, asumió la presidencia del Partido Popular y se convirtió en líder de la oposición hasta que, en las elecciones de noviembre de 2011, obtuvo una mayoría absoluta que lo llevó a la presidencia del Gobierno. Rajoy ejerció el cargo desde diciembre de 2011 hasta junio de 2018, cuando una moción de censura hizo presidente a Pedro Sánchez. Fue un periodo en el que tuvo que enfrentar algunos de los desafíos más determinantes de la España contemporánea: la mayor crisis económica desde la Transición, el rescate bancario, los duros ajustes exigidos por Bruselas y el estallido del proceso soberanista en Cataluña.

'El arte de gobernar' recoge precisamente una mirada amplia a ese ciclo político. No se presenta como un libro de memorias al uso, sino como una reflexión sobre la gestión pública desde la experiencia directa. Rajoy articula su discurso en torno a la necesidad de recuperar el valor del pragmatismo, la importancia del sentido de Estado y el papel de la serenidad —«no confundir con pasividad», puntualiza en varias ocasiones— en la toma de decisiones. El expresidente reivindica la idea de que gobernar es, ante todo, administrar con rigor y resistir la tentación del ruido, una constante que, según expone, condiciona cada vez más la política contemporánea. El libro aborda también episodios significativos de su mandato, algunos conocidos y otros menos divulgados, ofreciendo un relato que busca explicar no solo qué decisiones se tomaron, sino por qué se tomaron y qué factores influyeron en su adopción.

La presentación en Málaga cobra especial relevancia en un momento político especialmente tenso, en el que Rajoy se ha convertido en una voz reclamada por una parte del espectro público que reivindica la moderación y la previsibilidad en la gestión institucional. Fuera de la primera línea desde 2018, su figura conserva un peso específico notable en el debate público, tanto por su experiencia como por su capacidad para ofrecer una lectura distanciada de los acontecimientos que dominaron su mandato.

El evento está abierto al público hasta completar aforo y reunirá a representantes institucionales, dirigentes políticos de la provincia, empresarios, profesionales del ámbito jurídico y económico y lectores interesados en la política nacional.