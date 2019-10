María Macías: «La depresión afecta al doble de mujeres que de hombres» María Macías es psiquiatra. / MIGUE FERNÁNDEZ Esta psiquiatra asegura que las personas depresivas no es que no quieran hacer las cosas, es que no pueden ÁNGEL ESCALERA Málaga Domingo, 6 octubre 2019, 02:47

La psiquiatra María Macías, que pertenece a la unidad de salud mental comunitaria de Málaga Centro del Hospital Regional, asegura en esta entrevista que «la depresión afecta al doble de mujeres que de hombres». Y añade que el problema de la depresión, como sucede con la mayoría de las enfermedades mentales, es que no se ve. Por eso, «hay mucha incomprensión». El mensaje positivo es que ese padecimiento se cura, afirma María Macías. Hoy se celebra el Día Europeo de la Depresión

–¿Cuál es la situación actual de la depresión: aumentan los casos o disminuyen?

–La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que hay unos 300 millones de personas afectadas en el mundo por la depresión. Es la primera causa de discapacidad mundial. El obstáculo es que la mayoría de los pacientes no tienen acceso a los recursos de salud mental. Uno de los problemas más importantes es que la depresión puede llevar al suicidio, que es la segunda causa de muerte en pacientes de 15 a 29 años. El de la depresión es un problema muy acuciante.

–¿Cómo nos encontramos en España en general y en Málaga en particular?

–En los países no desarrollados, como he dicho, los enfermos no tienen acceso a recursos sanitarios. En España sí que lo tienen. El problema básico al que nos enfrentamos aquí es el estigma que sufren las personas con enfermedades mentales. Eso hace que los pacientes consulten menos de lo que deberían. A veces, el que consulta no es el enfermo, sino su familia. La depresión es el tercer motivo de consulta en atención primaria y el primero en atención especializada. La depresión es un problema real.

«Cualquier persona puede tener una depresión a lo largo de su vida», dice la doctora Macías

–¿Cree que la sociedad actual afronta bien los problemas que surgen en la vida?

–En la sociedad en que vivimos el malestar emocional es poco tolerable. Los pacientes, en muchas ocasiones, consultan por problemas de la vida cotidiana. Estamos llegando a un momento en el que las personas tienen muy poca tolerancia al malestar emocional que podemos padecer todos (que vamos a tener de hecho) en cualquier momento de nuestra vida.

–Aparte de tratar la depresión con fármacos, ¿cree que ese padecimiento se combate con una actitud más positiva?

–De hecho, las depresiones leves o leves moderadas son atendidas en atención primaria por los médicos de familia y no se tienen que tratar con medicación, sino con acompañamiento y psicoeducación. Las depresiones moderadas se pueden tratar con terapia congnitivo-conductual o con terapia interpersonal. Los tratamientos funcionan y la depresión se cura. El inconveniente es que muchas veces al enfermo deprimido lo que se le dice es que no hace las cosas porque no quiere, pero, en realidad, no las hace porque no puede. El problema de la depresión, como sucede con la mayoría de las enfermedades mentales, es que no se ve. Por eso hay mucha incomprensión.

–¿Este padecimiento afecta más a mujeres que a hombres, al revés o por igual?

–La depresión afecta al doble de mujeres que de hombres. Además, la mujer consulta más que el hombre. Creo que va muy relacionado con que a la mujer le cuesta menos trabajo pedir ayuda. En proporción, hay el doble de mujeres afectadas por una depresión que de hombres.

–¿Hay factores predominantes que influyen para llegar a un estado depresivo?

–El campo de la depresión es multifactorial. En ello influye la propia biología de la persona. Además, hay factores sociales, psicológicos, etcétera. Es un todo. Cualquier individuo puede tener una depresión a lo largo de su vida. Las personas que han sufrido alguna circunstancia vital adversa tienen más posibilidades de padecer un cuadro depresivo. El mensaje que hay que dar es que la depresión se cura. Los pacientes y sus familiares deben acudir a su médico de familia, que les orientará y les pondrá un tratamiento. Si el médico de familia considera que esa situación necesita atención especializada mandará al enfermo para que la reciba y lo atenderemos y le pondremos un tratamiento.

–¿Por que los niños y los adolescentes llegan a la depresión?

–Los niños y los adolescentes se deprimen de forma distinta a los adultos. Así, priman más la irritabilidad y los problemas de conducta, que son los síntomas principales de la depresión en las edades más tempranas de la vida. Por su parte, las personas mayores se deprimen de un modo diferente, es decir, la depresión se manifiesta de otra manera. Los pacientes mayores tienden a somatizar, a tener dolor de cabeza o de estómago.

–Antes hablaba de la relación entre depresión y suicidio. ¿Se puede prevenir?

–A veces, las personas creen que no tienen salida, pero la hay. Con un buen abordaje de un especialista, el suicidio se puede prevenir. Por es tan importante tratar bien la depresión.