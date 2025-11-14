Margarita del Cid: «Esperamos que la aprobación definitiva del PGOU sea para octubre de 2027»

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, participó este jueves en el programa La Alameda, donde repasó algunos de los asuntos que más condicionan la ... actualidad municipal. Buena parte de la entrevista giró en torno al Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), un documento cuya renovación lleva décadas pendiente. «Esperamos que la aprobación definitiva sea para octubre de 2027», afirmó la regidora, recordando que actualmente sigue vigente el PGOU de 1996, después de que el de 2021 fuese anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Del Cid señaló que tanto el nuevo PGOU como el PEGOU avanzan «en paralelo y cumpliendo los hitos previstos», aunque reconoció que los periodos de exposición pública pueden introducir retrasos debido al elevado volumen de alegaciones.

Uno de los aspectos centrales del nuevo planeamiento es la movilidad, especialmente ante el inminente crecimiento urbano previsto en el norte del municipio. La alcaldesa detalló que zonas como el entorno del Arroyo de la Miel concentrarán un desarrollo residencial sin precedentes. «Estamos hablando de un nuevo barrio de Torremolinos, con cerca de mil viviendas», señaló, de las cuales unas 150 serán de protección oficial. Del Cid subrayó la importancia de este dato: «Después de treinta años, volvemos a tener viviendas de protección oficial en Torremolinos». Este crecimiento, añadió, obliga a diseñar un nuevo acceso a la A-7 para evitar problemas de saturación en el tráfico.

La entrevista también abordó el futuro del terreno donde se proyectó el fallido complejo comercial que pertenecen a Intu Costa del Sol Resort, junto al parque acuático. Del Cid reconoció que el Ayuntamiento trabaja ya en una nueva propuesta junto a los propietarios: «Hay que plantear un proyecto distinto, porque el anterior decayó, pero ese suelo sigue siendo estratégico para Torremolinos». Según explicó, el nuevo enfoque debe priorizar soluciones de movilidad, ya que el espacio estaba pensado originalmente para absorber el tráfico procedente de la Hiperronda.

El ámbito sanitario fue otro de los temas destacados. Torremolinos ha contado históricamente con centros de salud como el de San Miguel y La Carihuela, aunque este último ha experimentado recientemente una ampliación que lo ha convertido, según la alcaldesa, en «un gran centro de referencia con especialidades e instalaciones modernas».

Hospital Marítimo

En cuanto al Hospital Marítimo, Del Cid confirmó que la Junta de Andalucía ha desbloqueado la rehabilitación del pabellón número uno, lo que permitirá habilitar allí una unidad de urgencias. No obstante, quiso despejar cualquier duda vecinal: «Las urgencias del centro de salud de San Miguel no se van a cerrar. Lo he dicho desde el primer momento y mantengo mi palabra». Asimismo, recordó que el Ayuntamiento ha ofrecido colaboración económica para mejorar este último equipamiento y garantizar que los tres puntos sanitarios funcionen en condiciones.

Torremolinos está en la fase final para externalizar el servicio de limpieza: «Después de analizarlo dos años, vimos que era imposible mejorar el servicio sin subir la tasa a los vecinos»

Otro de los puntos tratados fue la controvertida tasa de basuras, que numerosos municipios andaluces están revisando tras los cambios normativos. Del Cid explicó que en Torremolinos «no se ha tocado la basura doméstica; de hecho, la bajamos un 20% cuando llegamos al gobierno». La actualización aplicada este año afecta únicamente a la basura industrial, incluyendo a los apartamentos turísticos como actividad económica. «Lo que hemos hecho es ajustar los costes del servicio a la realidad», defendió.

Por último, la regidora confirmó que el Ayuntamiento está en la fase final para externalizar el servicio de limpieza, decisión que supone una ruptura con la gestión directa. «Después de analizarlo dos años, vimos que era imposible mejorar el servicio sin subir la tasa a los vecinos. Y yo no voy a tomar decisiones que perjudiquen a la ciudad», afirmó. La alcaldesa insistió en que la externalización permitirá avanzar hacia una Torremolinos «más limpia, más eficiente y con una gestión sostenible».