Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Margarita del Cid, durante su paso por La Alameda.

Margarita del Cid, durante su paso por La Alameda. Ñito Salas
'La Alameda'

Margarita del Cid: «Esperamos que la aprobación definitiva del PGOU sea para octubre de 2027»

La alcaldesa de Torremolinos aclara que el proceso sigue el calendario previsto y confía en que el nuevo modelo urbano pueda dar estabilidad al municipio

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:33

Comenta

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, participó este jueves en el programa La Alameda, donde repasó algunos de los asuntos que más condicionan la ... actualidad municipal. Buena parte de la entrevista giró en torno al Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), un documento cuya renovación lleva décadas pendiente. «Esperamos que la aprobación definitiva sea para octubre de 2027», afirmó la regidora, recordando que actualmente sigue vigente el PGOU de 1996, después de que el de 2021 fuese anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Del Cid señaló que tanto el nuevo PGOU como el PEGOU avanzan «en paralelo y cumpliendo los hitos previstos», aunque reconoció que los periodos de exposición pública pueden introducir retrasos debido al elevado volumen de alegaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ampliado al sábado el aviso amarillo por lluvias en Málaga
  2. 2 Trasladado al Clínico un conductor herido tras el vuelco de otro camión en Torremolinos
  3. 3 Fallece en Málaga a los 93 años Fosforito, el último genio del cante
  4. 4

    El bocadillo moruno: el campero que se convirtió en desayuno por petición de los clientes en Málaga
  5. 5 Agresión mortal en Fuengirola: la víctima estuvo dos semanas en coma tras recibir un puñetazo
  6. 6 El Supremo condena a los propietarios de un chalet a quitar el cierre de una terraza: las viviendas unifamiliares adosadas también están sujetas a la LPH
  7. 7

    Nuevo diseño de la Torre del Puerto de Málaga, misma polémica de siempre
  8. 8

    Renfe vuelve a estar obligada a indemnizar a los viajeros por retrasos de 15 minutos en los AVE
  9. 9 Renfe lanza billetes por 7 euros para viajar de Málaga a Madrid en Avlo
  10. 10 Detectan listeria en quesos de varias marcas vendidos en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Margarita del Cid: «Esperamos que la aprobación definitiva del PGOU sea para octubre de 2027»