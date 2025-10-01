Maratón de Donación de Sangre el próximo 8 de octubre en el Ayuntamiento de Málaga

El próximo miércoles 8 de octubre el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga celebrará la decimoséptima edición del Maratón de Donación de Sangre ... que organiza de forma conjunta con el Ayuntamiento de Málaga, un evento que tiene como objetivo sensibilizar a la población sobre la necesidad de convertir la donación de sangre en un hábito, captar nuevos donantes, y conseguir así un importante número de donaciones durante la jornada. Como en ocasiones anteriores, el Ayuntamiento permanecerá abierto en horario de 9:00 a 21:00 horas para que aquellas personas que quieran donar sangre y plasma, y registrarse como donantes de médula ósea puedan acercarse a hacerlo.

Para ello, se instalarán en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga un total de veinte camillas para extracción de sangre y cuatro puestos para donación de plasma. La zona habilitada dispondrá, como es habitual de cuatro áreas: recepción, reconocimiento médico, donación de sangre y donación de plasma y refrigerio, en las que los donantes estarán atendidos por 26 profesionales (seis médicos, trece enfermeros, y seis conductores-celadores). También se desplazarán ese día tres unidades móviles. Como novedad, el Centro de Transfusión entregará una taza a las personas que participen realizando alguna donación.

Las necesidades de sangre en los hospitales se mantienen constantes a lo largo del año, aunque con ciertas oscilaciones. Por ello, el Centro de Transfusión dentro de su programación incluye actividades especiales como esta macrodonación, que lleva celebrándose desde 2008 de manera continuada (a excepción de 2020, cuando la pandemia lo impidió) con el objetivo de promover la donación y garantizar las reservas. Este año se espera llegar a la media de años anteriores y alcanzar las 400 donaciones.

Desde el día 1 de enero al 24 de septiembre de 2025 se han obtenido un total de 31.976 donaciones, que han posibilitado el abastecimiento de los hospitales públicos y privados de la provincia. Del total de donaciones, 30.335 correspondieron a donaciones de sangre , 1.512 fueron donaciones de plasma, y 73 de plaquetas.