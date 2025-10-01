Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Presentación del Maratón de sangre y plasma en el Ayuntamiento

Maratón de Donación de Sangre el próximo 8 de octubre en el Ayuntamiento de Málaga

Se instalarán una veintena de camillas en el Consistorio, que estará abierto mañana y tarde

SUR

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:58

El próximo miércoles 8 de octubre el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga celebrará la decimoséptima edición del Maratón de Donación de Sangre ... que organiza de forma conjunta con el Ayuntamiento de Málaga, un evento que tiene como objetivo sensibilizar a la población sobre la necesidad de convertir la donación de sangre en un hábito, captar nuevos donantes, y conseguir así un importante número de donaciones durante la jornada. Como en ocasiones anteriores, el Ayuntamiento permanecerá abierto en horario de 9:00 a 21:00 horas para que aquellas personas que quieran donar sangre y plasma, y registrarse como donantes de médula ósea puedan acercarse a hacerlo.

