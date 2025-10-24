Malestar entre los hosteleros de Málaga por la falta de información sobre las procesiones del fin de semana

El sector hostelero de Málaga ha mostrado su malestar por la falta de información sobre las procesiones que se celebran este fin de semana en ... la capital y la afección que tendrá en sus negocios respecto al uso de las mesas y sillas en las terrazas de diferentes calles del Centro.

El presidente de la asociación de hosteleros de Málaga, Javier Frutos, ha denunciado que hasta esta misma noche no han recibido ninguna notificación por parte del Ayuntamiento sobre el recorrido oficial de la procesión extraordinaria de la Virgen de la Trinidad, que será la que más les afectará. «Queremos manifestar nuestro malestar con esta improvisación a la hora de de ejecutar este tipo de de eventos que ponen en riesgo también a la ciudadanía y puede dañar la imagen de la propia Málaga».

En dicha carta -apunta el presidente- se les informa que su calle se verá afectada por el paso de una procesión y se les pide que colaboren, pero no se detalla qué grado de colaboración se les va a requerir ni si deberán desmontar las terrazas por completo, como ya ha ocurrido en otras ocasiones anteriores. Lo único cierto, añade, es que la información ha llegado cuando los negocios ya cuentan con numerosas reservas e incluso las terrazas completas.

«No podemos dejar en manos de la improvisación la atención de nuestros clientes y la seguridad en las terrazas y establecimientos por los que pasará este recorrido». «La colaboración de los negocios de hostelería con el paso de las procesiones ha sido históricamente y es hoy innegable, siempre que se cuente con la información adecuada y facilitada con la suficiente antelación», ha añadido.

En este sentido, Frutos ha apuntado que ahora mismo «hay muchas personas afectadas y con una incertidumbre bastante grande», ya que las cartas informando del recorrido y pidiendo colaboración han llegado «hace minutos». «Entendemos que necesitamos unas previsiones porque la convivencia en el espacio público precisa de una previsión y una antelación en el aviso a la hostelería porque existen reservas, contrataciones, planes de negocio que no pueden depender de improvisaciones».

El presidente de los hosteleros denuncia que no es la primera vez que ocurre

El presidente del colectivo ha recordado que no es la primera vez que les ocurre y que ya lo han puesto en conocimiento de las autoridades en diferentes ocasiones. «No podemos tener estas improvisaciones con estas salidas procesionales ni con cualquier otro evento que se produzca en Málaga, por tanto pedimos responsabilidad al Ayuntamiento, respeto por este sector y que las cosas se hagan de otra manera».

Pese a ello, Frutos ha puntualizado que el compromiso de la hostelería con la seguridad y la celebración de las procesiones «es tan fuerte como el que tiene con la imagen de Málaga, con la ciudad turística y cultural, que atrae a miles de visitantes cada fin de semana a la ciudad para el uso y disfrute de toda su oferta». «Yo creo que esa colaboración se ha hecho patente además en toda la Semana Santa y así lo llevamos haciendo sobre todo en los últimos años poniéndolo de manifiesto con la agrupación de cofradía», ha finalizado.

Dos procesiones extraordinarias

Este próximo sábado está previsto que dos procesiones recorran la ciudad. La Virgen de la Trinidad y la Divina Pastora realizarán sendos recorridos procesionales extraordinarios.

La de la Virgen de la Trinidad, que recorrerá la ciudad en su trono de Semana Santa con motivo del 25.º aniversario de su coronación canónica, saldrá a las 16.30 horas desde su casa hermandad y recorrerá numerosas calles del Centro Histórico antes de recogerse a las 3.30 horas.

La Divina Pastora, por su parte, también realizará una salida extraordinaria el sábado por la tarde. En concreto, saldrá a las 18 horas desde la parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús y volverá a su templo en torno a las 20.30 horas (realizará todo su recorrido por las calles del barrio).