Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paso de un trono entre mesas y sillas en el Centro.

Malestar entre los hosteleros de Málaga por la falta de información sobre las procesiones del fin de semana

Denuncian que las cartas informativas no han llegado hasta este viernes cuando ya tienen numerosas reservas y las terrazas llenas

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:50

Comenta

El sector hostelero de Málaga ha mostrado su malestar por la falta de información sobre las procesiones que se celebran este fin de semana en ... la capital y la afección que tendrá en sus negocios respecto al uso de las mesas y sillas en las terrazas de diferentes calles del Centro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2

    Primer paso para convertir el edificio de Telefónica en un hotel de lujo junto a la Catedral de Málaga
  3. 3 ¿Cuánto vale mi piso?: Los notarios lanzan el portal de la vivienda para consultar los precios «reales» de mercado
  4. 4 Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax
  5. 5 A juicio el hijo de Ángela, la mujer hallada sin vida en una arqueta de Teatinos
  6. 6 Liberan en Málaga a una mujer y a sus dos hijos tras 13 días secuestrados en un coche por su expareja
  7. 7 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  8. 8

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  9. 9

    El restaurante Buxarra vuelve a abrir y ya es una de las mejores opciones para comer en el Bosque de Cobre
  10. 10 Vendido en Málaga el segundo premio de la Lotería Nacional de este 23 de octubre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Malestar entre los hosteleros de Málaga por la falta de información sobre las procesiones del fin de semana

Malestar entre los hosteleros de Málaga por la falta de información sobre las procesiones del fin de semana